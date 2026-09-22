Aldesarrollo asume defensa tras investigaciones de la SIC y ratifica su normalidad operativa

Luego del reciente anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre la apertura de investigaciones en el marco de diversos procesos de contratación pública, la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) se pronunció oficialmente ante la opinión pública. A través de un comunicado de prensa, la entidad confirmó la adopción de medidas operativas y legales para hacer frente a los requerimientos del órgano de control.

En primer lugar, Aldesarrollo informó que otorgó el poder de su representación judicial, así como la de su director, a la reconocida firma Mario Iguarán Abogados Asociados. Según el documento, esta oficina jurídica de alto perfil será la encargada de responder a cada una de las solicitudes formuladas por la SIC y demás entes competentes.

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El objetivo central de esta defensa legal, según expuso la organización, es aportar la documentación pertinente para demostrar la transparencia en sus procedimientos institucionales, respaldar el apego a la norma en sus contrataciones y garantizar la vigencia del debido proceso y la presunción de inocencia.

Disposición a colaborar y mensaje de continuidad

Frente a la actuación de los organismos de control estatal, la entidad reiteró su pleno respeto hacia las facultades constitucionales y legales de la Superintendencia. De igual manera, ratificó su voluntad de atender de manera oportuna y directa las indagaciones que se deriven del proceso.

Por otra parte, la dirección de Aldesarrollo dirigió un mensaje directo a sus aliados estratégicos, contratistas, trabajadores y a la ciudadanía en general. En este sentido, la entidad enfatizó que continúa desarrollando sus actividades operativas e institucionales con total normalidad, garantizando la continuidad de los proyectos que adelanta actualmente en el país.

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Asimismo, la organización hizo hincapié en que sus procedimientos están regidos por elevados estándares de ética, gobernanza e integridad corporativa.

Aclaración sobre desvinculación laboral

Uno de los puntos clave expuestos en el comunicado tiene que ver con el señor Moisés David Hernández, mencionado en el marco de las pesquisas. Aldesarrollo fue enfática al precisar que dicha persona no mantiene ningún tipo de relación laboral, contractual ni de representación con la entidad desde el año 2023.

Por esta razón, la organización hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía para diferenciar entre las averiguaciones de carácter individual que adelantan los entes judiciales o administrativos sobre personas naturales, y el desempeño de la entidad como persona jurídica. Lo anterior, expresaron, busca prevenir generalizaciones que puedan derivar en afectaciones injustificadas a la reputación o trayectoria institucional de la organización.

Finalmente, Aldesarrollo indicó que se abstendrá de emitir comentarios o declaraciones adicionales sobre los detalles de fondo de las investigaciones en curso, argumentando el debido respeto por las reserva de los trámites. Cualquier novedad oficial referente a este asunto será comunicada exclusivamente a través de los canales digitales institucionales de la entidad.