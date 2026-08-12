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Aldesarrollo lanza campaña humanitaria con metas definidas para damnificados por terremoto

La Alianza Pública para el Desarrollo Integral anunció el lanzamiento de una campaña de solidaridad destinada a atender a las familias afectadas.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
07:29 p. m.
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Con el propósito de brindar alivio inmediato a las comunidades perjudicadas, la entidad ha hecho un llamado abierto a la ciudadanía para unirse a esta cadena de ayuda humanitaria y mitigar los efectos de la emergencia.

​La meta establecida contempla la recolección de 500 mercados básicos de alimentos no perecederos, así como 200 pacas de agua (cada paca con 80 botellas). Adicionalmente, el paquete de asistencia busca garantizar condiciones mínimas de habitabilidad temporal para las familias, para lo cual se requiere acopiar 200 colchonetas grandes, 200 sábanas surtidas y 200 cobijas.

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​Para la recepción de las donaciones físicas, se ha dispuesto un centro de acopio ubicado en la Calle 140 #10a-48, Oficina 601, en el Edificio Cedropoint. La fecha límite para la entrega de estas ayudas presenciales es el jueves 13 de agosto.

¿Cómo puede apoyar a los afectados por el terremoto?

Asimismo, para quienes prefieran apoyar de forma económica, está habilitada la cuenta de ahorros Bancolombia No. 304-000055-41, a nombre de Alianza Pública para el Desarrollo (NIT 901.100.455-5).

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​Con esta iniciativa, Aldesarrollo y sus aliados buscan movilizar el apoyo colectivo para llevar esperanza y recursos esenciales a la región del Chocó en este momento crítico. Los organizadores enfatizan que cada aporte, por pequeño que sea, resulta determinante para marcar la diferencia en la reconstrucción y bienestar de la población afectada.

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