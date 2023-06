“Quiero posicionar a Bogotá como capital gastronómica del mundo”: Alejandro Escallón, en ‘Lo que dura un tinto’

Tomarse un buen tinto resulta para Andrés Carvajal la oportunidad perfecta para sentarse todas las semanas con empresarios y líderes colombianos que la sacan del estadio. En esta oportunidad conversó con Alejandro Escallón, emprendedor bogotano y creador de Bogotá Eats.

¿Qué es Bogotá Eats?

Es una plataforma de gastronomía que arrancó hace nueve años como una cuenta de Instagram. Viajamos, cocinamos y hacemos experiencias alrededor de la comida. Todo con el propósito de posicionar a Bogotá como la capital gastronómica en el mundo. Es una plataforma de experiencia y contenido.

¿Cómo se dio la idea?

A mí me encanta la comida. Yo me acuerdo bajándome del bus del colegio cerca a la casa porque quería comerme algo o cuando publicaban los menús del colegio yo miraba qué iban a dar esa semana. A mí me motiva mucho, me encanta comer rico. Y a mis papás les gustaba comer rico, pero no les gustaba probar. Y cada vez que yo proponía ir a probar algo nuevo, como que no les gustaba mucho.

Después, vi una película que se llama Chef y pensé que sería chévere que hubiera como una página que uno pudiera verla y luego decirle a mi papá: “Es que acá dijeron que eso estaba rico, vamos y lo probamos”. Y arranqué, hice una cuenta en Instagram. Le puse ese nombre porque fue lo que se me ocurrió. Nunca pensé que se iba a convertir en mi proyecto de vida. El próximo año son diez años.

¿Cómo hizo para dar el paso de tener una cuenta a hoy en día tener una compañía formal que tiene un futuro próspero?

Arrancó como un proyecto de pasión, sin interés de hacer una compañía. Solo quería probar comida y compartirla. Y en algún momento cuando tenía una comunidad más grande me di cuenta de que esto tenía algún valor. Empecé a pensar cuál era la manera. Lo más obvio era cobrarles a restaurantes por reseñas, pero nunca lo hemos hecho y hemos crecido así.

La pandemia fue un momento interesante. Yo tenía un negocio que se me pausó y empecé a tener un poquito más de tiempo. Y por no aburrirme comencé a cocinar, a explorar otros formatos. Y la verdad ha sido impresionante cuando uno se dedica 100 % un tema.

¿Cómo ha logrado un compromiso de verdad y no morir en el intento?

Cuando arrancamos era menos amplio. Hoy hacemos más cosas, porque tenemos un equipo impresionante. Cuando uno está en un grupo termina con un híbrido de ideas muy chéveres. Al final es mi proyecto de vida y somos un grupo de personas trabajando en él, entonces se ha vuelto el proyecto de todos. Estaría mal que no fuéramos constantes.

¿Ha tenido momentos difíciles en los que ha pensado en “tirar la toalla”?

No. He cometido errores. He invertido tiempo, esfuerzos, recursos y no he logrado que esté donde tiene que estar, pero creo que abandonar, nunca. Me siento muy afortunado.

En la mayoría de videos usted sale feliz: ¿la pasa bien trabajando?

La paso muy bien, pero obviamente he tenido momentos de estrés. Y así lo que hagamos es muy divertido, es una empresa. Me encanta pensar en ideas. Y en general la onda de nuestro equipo es muy chévere.

Para usted, ¿qué es ser exitoso?

Muchas veces uno tiene unos objetivos económicos y ciertas comodidades. Lo que me he dado cuenta en los años que he trabajado es que, si uno logra una estabilidad económica, pesa mucho más hacer algo en lo que uno está contento. Es muy rico trabajar con un propósito y feliz y tranquilo, en buena onda, en un proyecto que a usted lo llena. Y crear. En una frase, tener tranquilidad económica, estar bien, y hacer algo que en el día a día lo nutra.

¿Lo despierta algo a las 3:00 de mañana por algún miedo?

No, yo duermo bien. Me he pegado mis estresadas. Me pasa mucho cuando me voy de viaje.

¿Qué consejo les da a las personas que quieren empezar un proyecto?

Si ya tiene un proyecto en la cabeza, arranque. No se detenga por limitantes. Y hacer las cosas con amor, meterle alma a la cosa.