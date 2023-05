Jorge Enrique Abello habló en Lo que Dura un Tinto sobre su carrera y cómo hace para que otros crezcan

Tomarse un buen tinto resultó para Andrés Carvajal la excusa perfecta para sentarse todas las semanas con empresarios y líderes colombianos que la sacan del estadio. Para esta oportunidad conversó con el actor colombiano Jorge Enrique Abello Moreno, conocido por sus papeles protagónicos en telenovelas como En los tacones de Eva, Yo soy Betty la fea, La costeña y el Cachaco entre otras.

¿Cómo supo que quería dedicarse a la actuación?

Cuando estaba chiquito llegó al colegio Adelaida Nieto que era nieta de don Agustín y en cuarto de primaria se establecieron lo que fueron las vocacionales o las electivas y una era teatro, yo me metí a todas y no califique y califiqué a la de teatro y los profesores eran Adelaida Nieto, que venia del teatro la Candelaria, Berlín Marshall, Jorge Emilio Salazar que murió, un actor de los mejores que ha tenido este país, Patricia Maldonado una super actriz, Ernesto que fue quien digamos me ayudó tanto con tantas cosas y entonces yo tuve la posibilidad través de eso de hacer una carrera de teatro desde cuarto de primaria hasta sexto de bachillerato, bastantes años y fui muy feliz haciéndolo además y a mi no me iba muy bien en el colegio, tenía una dislexia muy fuerte y entonces siempre era el último pero en eso sí me iba muy bien entonces me hizo muy feliz.

¿Cómo hacen para entrar en los personajes y que la gente los sienta real?

Realmente es muy fácil, yo hago lo que hace un niño al jugar, creer en el juego, ya, no es más, el resto lo hace el guionista, el otro resto lo hace el director cuando hace la puesta en escena, yo simplemente, juego, y tú has visto a un niño cuando está jugando, el cree, está convencido de lo que está pasando es una nave espacial, que es un incendio que están apagando los bomberos y bueno, yo también creo. La vida y la actuación se tratan de creer, eso es todo.

¿Cómo hace para creerlo y después olvidarse de eso?

La primera respuesta responde la segunda pregunta, fíjate que cuando tu me ves al principio dices: ay ahí esta Don Armando, pero cinco minutos después está Horacio, o al personaje que tú le quieras poner el nombre ¿por qué? Porque yo estoy creyendo en lo que estoy haciendo, si yo creo, el que me esta viendo cree, es así de sencillo.

Yo no hago un esfuerzo para desmarcarme de los personajes, hay actores que les gusta disfrazarse, a mi a veces me gusta disfrazarme, pero generalmente en cámara, está es tu rostro y están tus ojos y tus ojos son los que viven la verdad de lo que está pasando, ahí se nota si uno cree o no cree así que ¿de qué se trata para desmarcarse?, de ser sincero, también funciona en la vida.

¿Cómo es vivir con un personaje pegado en la calle?

Esa pregunta tiene como tres patas, la primera es que, cuando yo estoy en la calle soy yo y no estoy pensando en eso, entonces no me doy cuenta de lo que está pasando realmente alrededor, la segunda; solo hasta el final de repetir muchas veces todas esas emociones, de cargas de las emociones, estás cargado ¿y qué haces? Yo por generalmente, termino, me encierro, me quedo callado, a los 15 días no hago nada, no me veo con nadie, me gusta estar a oscuras en mi estudio y desconectarme y no salgo ¿por qué? porque no estoy bien, he repetido muchas emociones muchas veces y he jugado un tanto, que ya estoy saturado del juego y lo tercero en la calle lo manejó muy sencillo.

Mira si tú quieres que te vea, haces cosas para que te vean, yo no quiero que me vean entonces no hago nada para que me vean, simplemente paso caminando normal entre la gente y mirando por el piso, para cualquier otro lado, cuando se dan cuenta hago cara de serio, ¿no? Y quien se acerca, se acerca pese la cara de serio y bueno, ahí depende de la persona, tenga una relación donde seguramente voy a tratar de mamarle gallo para desestimar el hecho de que me quiere decir que me admira, porque cuando alguien me admira, es porque no me mira y ahí me parece muy peligroso que me admiren, prefiero que me miren, a ti te miran es con tus defectos, con tus cosas buenas, cosas malas, con lo que eres, no con lo que representas a través de un personaje.

Tiene algo que usted diga ¿yo para qué hice ese papel?

Mira, cuando tú grabas tu voz en una grabadora y te oyes, tú lo primero que sientes es que esa voz no es la tuya y no te gusta, cuando te ves, tú siempre te ves bidimensionalmente frente al espejo, pero cuando te ves en vídeo, te ves por todos lados y es un impacto que uno dice quién es esa persona.

Verse en televisión yo no lo hago, porque no salimos de la grabación y es muy posible que las decisiones que yo tome sean sobre la vanidad, no solo lo que necesita un director, una narrativa para contar una historia, entonces pues nada, es que es muy difícil, es muy difícil, mi nivel de crítica conmigo mismo sobre eso es muy alto, pero hay que hacerlo también.

Mira te lo va a responder más rápido, más fácil, todos los días cuando me logro ver digo: ay, Dios mío, pero qué hice, toca repetir esto, esto está mal. Todos los días me pregunto, pero qué estoy haciendo, es más hasta a veces me sorprendo cuando alguien me dice: oiga estuvo buenísimo ¿lo vio bien? Es difícil, yo prefiero a veces no verme para no hacerme la pregunta qué hice?.

¿Ha tenido algún momento duro en su carrera?

Muchos, no uno muchísimos, mira mi carrera se aprende a través del tiempo y entre más viejo eres más aprendes, antes es muy difícil que lo sepas, un actor comienza a nacer después de los 40 años y a los 50 comienza a tener herramientas reales para poder identificar emociones de manera precisa que lleguen a la gente antes no, si antes pasa, eres un verdadero genio claro, para mí no, no fue mi caso, adicionalmente a eso hombre es que es muy difícil.

Tú no debes creer las cosas, si me entiendes debes creer en lo que haces, en el juego, todo lo que sucede por fuera del juego no lo creas funciona así.

¿Al meterse tanto en los personajes le cuesta mirarse al espejo?

No, yo voy a jugar, yo no me encarreto con eso, además tienes que que soltar, uno la pregunta anterior con esta, la vida del actor es una vida muy compleja, depende de un teléfono que va a sonar y a veces no suena, tienes que estar preparado para muchas cosas, a veces el teléfono puede no sonar en años a veces crees que hiciste lo mejor y lo mejor duró siete meses y se acabó.

Entonces, ¿sabes qué? contesta todas las llamadas, contéstalas tú, no nadie más, segundo muy importante, déjalo atrás. El personaje, el éxito o el fracaso o lo que pasó, déjalo atrás, entonces yo cuando me veo al espejo, que es por lo general en las mañanas, veo un señor despelucado, con los ojos colorados y con cara de sueño.

¿Es feliz? ¿disfruta su trabajo?

Alguien le decía el otro día, Juan Pablo Posada que es nuestro vicepresidente acá de contenido, le decía usted no sabe Juan Pablo la felicidad que yo siento cuando entro a un estudio y huelo a madera picada, que es lo que huele un set de estos, nadie se imagina lo que yo siento, es más soy tan feliz cuando estoy en un estudio, que hay veces en que la gente se da cuenta, y se me aguan los ojos. Me encanta, amo esto con toda mi alma, amo jugar y que ustedes allá en su casa crea que lo que está pasando es verdad.

¿Cómo hace para que los demás crezcan?

Es muy sencillo, mira lo primero que tienes que saber, es que cuando uno actor está empezando una obra, ya sea teatral cinematográfica, televisiva, lo que sea ese actor está volviendo a aprender su oficio con el personaje que está construyendo así que por más experiencia que tengas todos estamos en ceros, sucede igual en la vida, segundo cuando tienes más experiencia que otra persona que está ahí, tienes que recordar que algún día no tuviste esa experiencia y tienes que darte cuenta de cómo te trataron cuando no la tenías.

A mi hubo gente que me extendió la mano muchísimo como Frank Ramírez, como Consuelo Luzardo y como algunos compañeros maravillosos, que siempre me recibieron con buen consejo y con amor, otros como: ay este idiota la embarró otra vez.

Yo lo recibo como me recibió a mi Frank, como me recibió Consuelito y esos compañeros Luchito Arango que siempre me tendieron la mano con amor, entonces mira la actuación no se trata de que tú actúes y demuestres tu gran talento. Eso es una gran mentira. Eso es algo para la vanidad de los actores, la actuación se trata de que yo toque tu corazón.

Yo te toque, cuando yo te toco, tú vas a brillar ¿por qué? Porque construí una emoción en ti, si tú brillas me vas a devolver a mí ese brillo y yo voy a brillar, entonces en un set de rodaje yo jamás estoy pretendiendo brillar, estoy pretendiendo que brille el otro, eso en términos reales se llama compasión, sentir al otro, poder reír con su alegría y poder llorar con sus lágrimas, eso para mí es liderar, cuando yo sé que soy el otro y que me identifico con él.

Es que la gente piensa que liderar es arrear, que liderar es mandar, que liderar es ser autoritario, vertical y liderar es abrazar al otro y decir brother, vamos, juntos buenísimo, para la que sea vamos juntos.

¿Jorge Enrique tiene inseguridades?

Yo no tengo miedo a nada, ¿sabes por qué? porque yo nunca vengo solito, a mí me cuida el de arriba y yo soy un instrumento del de arriba, de Dios. Algo muy bonito, hay una frase del Padre nuestro que dice: no nos dejes caer en tentación, ¿sabes qué significa eso? no pierdas la fe, pero si lo unes con una frase de más arriba que es aún más bonita que dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, significa que la voluntad de Dios siempre es que pase lo bueno, porque Dios la totalidad, la totalidad se llama amor, es igual a amor, no es igual a ninguna otra cosa, en este mundo dual, de amor, odio, luz, oscuridad lo único que tienes que pretender es que se haga la voluntad de Dios, cuando eso sucede todo lo que pase será bueno, entonces yo no tengo miedo si voy con Dios.

¿Qué les dice a quienes quieren ser actores?

Es muy fácil, ¿sabes por qué los papás tienen miedo de eso? por una razón muy válida, porque en todas las escuelas de arte y las escuelas de publicidad o arquitectura, todo lo que está relacionado con diseño con construcción de algo a partir de la creatividad, te enseñan son las técnicas, te enseñan la filosofía que están con respecto a esas técnicas para que haya una base humana, pero no te enseñan a vivir de eso, en otras carreras si, entonces tú no eres un gestor de tu destino, las carreras, ese tipo de carreras debería enseñarte a sobrevivir de eso, no lo hacen, mi primera recomendación, tener suerte en esto, no depende de ustedes solamente, depende de que el arte lo elija usted.

Yo soy director, me he pasado la vida devolviéndome a ser director y me llaman a actuar. Yo no escogí solamente eso, yo escogí actuar, la profesión me escogió a mí, entonces por más talento que tengas, por más cosas que tengas en la vida, deja que la vida hable, pero mientras la vida habla, prepárate, prepárate para saber cómo construir un negocio o cómo administrar tu negocio y hacer una gestión cultural, no importa, pero cómo construir un negocio que te permita ese talento aprender a vivir de él y eso no es solo para los que quieren ser del grupo de teatro del colegio, si no va también para las universidades, tienen que aterrizar más las carreras especialmente las de arte, no para que el arte sea un valor de uso, porque eso no funciona así sino para que pueda haber independencia económica de aquellos que necesitan crear tanto, porque los que crean son los que generan los sueños para que una generación pueda construir un mundo distinto, pero también tiene que comer de eso.