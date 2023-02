“El presidente nos oyó, pero no se tradujo en el texto”: Mineducación sobre la reforma a la salud

Desde el pasado lunes el documento de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro ya reposa en el Congreso de la República para ser analizado y avalado por los miembros actuales de la política colombiana.

El proyecto liderado por la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha dado a conocer todo tipo de reacciones debido a las propuestas que este se lee, entre las más destacadas, el futuro de las EPS en el país.

Uno de los personajes que más se ha referido acerca de la reforma propuesta en la salud de Colombia es Alejandro Gaviria, actual ministro de Educación en el gabinete del presidente Gustavo Petro y quien fuera ministro de Salud hace algunos años en el país.

Le puede interesar: Conozca los artículos más importantes de la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro

De acuerdo con el ministro, existen varios puntos importantes para la discusión en el Congreso y de los cuales ya conversó con el presidente Gustavo Petro, quien al parecer no le puso mucha atención en sus propuestas en este campo.

En entrevista con El Tiempo, el ministro de Educación aseguró que sus opiniones no fueron tenidas en cuenta "de manera suficiente", pero igualmente "No voy a renunciar. Yo tengo una responsabilidad y un agradecimiento con el presidente Petro y voy a continuar aportando para ayudar a construir una sociedad mejor".

"El presidente nos oyó mucho, pero esto no se tradujo en el texto", expresó.

Vea también: Fue radicado oficialmente el proyecto de la reforma a la salud

"Aquí no porque yo estoy solo, soy un académico que con sus ideas quiero aportar. No se me hizo caso y pues hay que seguir adelante en ayudar en mi campo al país. Tengo que se respetuoso y asertivo", aseveró.

Gaviria advirtió que en el Congreso se deben analizar muy bien los puntos, pues son muchas cosas las que están en juego. Además, para él el documento incumple la promesa de "construir sobre lo construido". "Eso es frustrante porque tuvimos una oportunidad de hacer un texto que pudo haber quedado mejor".

Finalmente, se refirió a las críticas que ha recibido por no apoyar del todo la reforma propuesta por el Gobierno del que hace parte. “Los fanáticos suponen de entrada que aquellos que no comparten sus dogmas son vendidos. No cuestionan las ideas, sospechan de las intenciones. La democracia necesita de una controversia sana, de un debate basado en el conocimiento y el apego a los hechos”, concluyó.