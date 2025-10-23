CANAL RCN
Colombia Video

Alemán permaneció 36 horas secuestrado en Medellín tras solicitar servicios sexuales

Autoridades capturaron a cinco personas, incluyendo una menor de 16 años.

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
01:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un ciudadano alemán vivió 36 horas de terror en Medellín tras ser secuestrado por un grupo de personas que le ofrecieron servicios sexuales en el Parque Lleras.

El peligroso reto por redes sociales que está costando vidas: joven fue brutalmente asesinado en Medellín
RELACIONADO

El peligroso reto por redes sociales que está costando vidas: joven fue brutalmente asesinado en Medellín

El incidente, que culminó con el rescate del extranjero y la captura de cinco sospechosos, ha puesto de manifiesto los riesgos asociados con el turismo sexual en la ciudad.

El secuestro comenzó cuando el turista alemán contactó a dos mujeres en el Parque Lleras, una zona popular entre los visitantes extranjeros.

Las mujeres le ofrecieron servicios sexuales, pero la situación rápidamente se convirtió en un secuestro extorsivo. Los captores privaron al hombre de su libertad y le exigieron dinero a su familia en Alemania.

Cayeron alias El Costeño y El Mueco, señalados de extorsionar y atacar a trabajadora sexual trans en Medellín
RELACIONADO

Cayeron alias El Costeño y El Mueco, señalados de extorsionar y atacar a trabajadora sexual trans en Medellín

Familia del alemán fue extorsionada desde Medellín

Según el reporte de la Policía, la primera exigencia fue por más de 3.000 euros. La familia de la víctima, alarmada por la situación, contactó a la Embajada de Alemania, que a su vez coordinó con el Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) colombiano para iniciar el proceso investigativo y de rescate.

Después de 36 horas de operativo, las autoridades lograron localizar al ciudadano alemán en una vivienda del barrio Prado, en el centro de Medellín.

Más de 2.000 campesinos desplazados en Briceño, Antioquia, por presión de disidencias y riesgo de minas antipersonal
RELACIONADO

Más de 2.000 campesinos desplazados en Briceño, Antioquia, por presión de disidencias y riesgo de minas antipersonal

Durante el rescate, se capturaron a cinco personas: dos mujeres y tres hombres, incluyendo a una menor de 16 años. Todos fueron detenidos en flagrancia.

La millonaria suma que le habrían hurtado al alemán

Las autoridades informaron que lograron recuperar los objetos hurtados al turista, avaluados en aproximadamente 2.000 euros. Sin embargo, se estima que los secuestradores alcanzaron a hurtar un total de 22 millones de pesos colombianos (aproximadamente 5.500 euros) durante el incidente.

Fuentes oficiales también señalaron que investigarán si el extranjero irrespetó la normatividad al momento de contratar servicios sexuales en la comuna de esta ciudad y continuarán las indagaciones para determinar si existen conexiones con redes más amplias de explotación sexual y secuestro en la ciudad.

Mientras tanto, la Policía hizo un llamado a los turistas a mantenerse alertas y respetar las leyes locales para evitar situaciones de riesgo similar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Andrés Colmenares

¿Qué se sabe sobre el caso de Luis Andrés Colmenares? Esto revela su familia

Cesar

Bloqueos en la vía Valledupar-Bosconia: indígenas arhuacos exigen presencia de Gobierno Nacional

Estados Unidos

Tensión entre Estados Unidos y Colombia: ¿Están en juego las relaciones diplomáticas?

Otras Noticias

Dólar

¡Importante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 23 de octubre de 2025! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 23 de octubre de 2025.

Cuidado personal

Expertos advierten los riesgos de los mercados negros de esperma

Aunque estas prácticas se han vuelto cada vez más comunes, los expertos advirtieron sus riesgos para el futuro.

NBA

Polémica en la NBA: arrestan a entrenador y jugador por presunto entramado de apuestas

Viral

Viral: hombre fingió su muerte para descubrir quiénes asistirían a su funeral

Fútbol internacional

Tragedia en Brasil: joven futbolista murió al impactar con una vaca en carretera