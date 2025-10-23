Alemán permaneció 36 horas secuestrado en Medellín tras solicitar servicios sexuales

Un ciudadano alemán vivió 36 horas de terror en Medellín tras ser secuestrado por un grupo de personas que le ofrecieron servicios sexuales en el Parque Lleras.

El incidente, que culminó con el rescate del extranjero y la captura de cinco sospechosos, ha puesto de manifiesto los riesgos asociados con el turismo sexual en la ciudad.

El secuestro comenzó cuando el turista alemán contactó a dos mujeres en el Parque Lleras, una zona popular entre los visitantes extranjeros.

Las mujeres le ofrecieron servicios sexuales, pero la situación rápidamente se convirtió en un secuestro extorsivo. Los captores privaron al hombre de su libertad y le exigieron dinero a su familia en Alemania.

Familia del alemán fue extorsionada desde Medellín

Según el reporte de la Policía, la primera exigencia fue por más de 3.000 euros. La familia de la víctima, alarmada por la situación, contactó a la Embajada de Alemania, que a su vez coordinó con el Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) colombiano para iniciar el proceso investigativo y de rescate.

Después de 36 horas de operativo, las autoridades lograron localizar al ciudadano alemán en una vivienda del barrio Prado, en el centro de Medellín.

Durante el rescate, se capturaron a cinco personas: dos mujeres y tres hombres, incluyendo a una menor de 16 años. Todos fueron detenidos en flagrancia.

La millonaria suma que le habrían hurtado al alemán

Las autoridades informaron que lograron recuperar los objetos hurtados al turista, avaluados en aproximadamente 2.000 euros. Sin embargo, se estima que los secuestradores alcanzaron a hurtar un total de 22 millones de pesos colombianos (aproximadamente 5.500 euros) durante el incidente.

Fuentes oficiales también señalaron que investigarán si el extranjero irrespetó la normatividad al momento de contratar servicios sexuales en la comuna de esta ciudad y continuarán las indagaciones para determinar si existen conexiones con redes más amplias de explotación sexual y secuestro en la ciudad.

Mientras tanto, la Policía hizo un llamado a los turistas a mantenerse alertas y respetar las leyes locales para evitar situaciones de riesgo similar.