Cayeron alias El Costeño y El Mueco, señalados de extorsionar y atacar a trabajadora sexual trans en Medellín

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Argenis Alfonso Barrios Requena, alias El Costeño, y Vicent Stiven Ballesteros Mira, alias El Mueco.

Esto luego de que la Fiscalía General de la Nación los señalara como presuntos responsables de extorsionar y atacar de manera reiterada a una trabajadora sexual trans en Medellín.

La denuncia, interpuesta por la víctima, reveló una serie de agresiones y amenazas que habrían comenzado en 2013 y se prolongaron en el tiempo, hasta reaparecer con nuevos episodios violentos en 2024 y 2025, lo que llevó a las autoridades a actuar.

Mujer trans era extorsionada y atacada por dos hombre en Medellín

Según el relato de la víctima, los hechos se remontan a enero de 2013, cuando alias El Costeño y alias El Mueco la abordaron mientras trabajaba en el sector Villanueva de la Comuna 10, exigiéndole dinero para permitirle permanecer en la zona.

Ante las amenazas de muerte que recibió, la mujer accedió a pagarles durante dos meses sumas de dinero conocidas como la “vacuna”, una práctica de cobro ilegal impuesta por los agresores.

Sin embargo, el 13 de abril de 2013, los dos hombres la atacaron con un objeto cortopunzante, causándole una herida en la cabeza que la dejó inconsciente. Al día siguiente, cuando intentó regresar a su lugar de trabajo, fue nuevamente agredida con el propósito de intimidarla y obligarla a abandonar el sector.

Durante años, la víctima se mantuvo alejada del lugar, hasta que en 2024 decidió regresar a ejercer su trabajo en el mismo punto.

Pero, poco tiempo después, el 24 de diciembre de ese año, los mismos hombres volvieron a interceptarla y le exigieron 300.000 pesos para dejarla trabajar.

Al negarse a pagar, fue golpeada, y tres días más tarde recibió una nueva agresión con un arma cortopunzante, lo que dejó en evidencia que las amenazas nunca habían cesado.

¿Cuándo fue la última que la agredieron?

El último episodio ocurrió el 31 de julio de 2025, cuando, según la denuncia, alias El Costeño se acercó nuevamente a la víctima para exigirle dinero bajo amenazas de muerte.

Ante su negativa, la golpeó en la cabeza con un objeto contundente, causándole lesiones. La reiteración de las agresiones llevó finalmente a la víctima a denunciar los hechos ante la Fiscalía.

Con base en las pruebas recopiladas y el testimonio de la víctima, un fiscal de la seccional Medellín presentó el caso ante un juez de control de garantías, quien determinó imponer una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los dos señalados, considerando la gravedad de los hechos y el riesgo evidente para la víctima.

Los dos procesados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía por el delito de extorsión agravada, pese a las evidencias que los vinculan directamente con los ataques.