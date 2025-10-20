CANAL RCN
Colombia

Fundación de animales en San Andrés solicita ayudas tras alerta de posible ciclón en el Caribe

Tras la declaración del estado de vigilancia, la fundación Kellan solicitó ayudas para evacuar a más de 150 mascotas.

Foto: IG@kellan__sai
Foto: IG@kellan__sai

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
10:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dio a conocer que, según los reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se declaró el estado de vigilancia para el litoral central y el norte del Caribe colombiano ante la onda tropical con posibilidades de formación ciclónica.

Ante este fenómeno, la Mesa Técnica mantiene el estado de vigilancia para los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar, así como para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

“Se van a perder $240 millones de dólares en seguridad”: Juan Carlos Pinzón sobre crisis con EE. UU.
RELACIONADO

“Se van a perder $240 millones de dólares en seguridad”: Juan Carlos Pinzón sobre crisis con EE. UU.

Fundación en San Andrés solicita ayudas

Ante el aumento de la velocidad del viento y la altura del oleaje, la fundación Kellan, que alberga a más de 150 animales, ha tomado sus redes sociales oficiales para solicitar ayudas y mantener a salvo a las mascotas que se encuentran en riesgo tras estar resguardados en zonas vulnerables a los fuertes vientos.

“Tenemos demasiados animales, muchos de ellos discapacitados y demasiados bebés que dependen completamente de nosotros. Les suplico que nos ayuden a exigir al gobierno, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía que nos ayuden a evacuar a nuestros animales”, manifestó la fundación.

Así mismo, hicieron énfasis en la necesidad urgente de adquirir guacales grandes de metal para poder resguardar a las mascotas mientras se presentan las fuertes lluvias y vientos.

Falleció Remberto Burgos de la Espriella, el padre de la neurología en Colombia
RELACIONADO

Falleció Remberto Burgos de la Espriella, el padre de la neurología en Colombia

¿Cómo avanza la formación ciclónica en el Caribe?

Según los reportes, dados a conocer por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el sistema se desplaza hacia el occidente con una probabilidad de formación del 30% en 48 horas y del 70% en los próximos 7 días.

Por esto, durante las próximas 24 horas continuará su desplazamiento hacia el occidente con una posible influencia indirecta en el Caribe nororiental colombiano, según precisó la entidad.

“Los consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo deben mantener activos los protocolos, planes de contingencia y acciones de preparación para la respuesta, en especial en las zonas bajo vigilancia”, explicó la UNGRD.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

“¿Cuál será la próxima víctima?”: padre de patrullera asesinada por ‘El Diablo’ tras su fuga de la cárcel

Disidencias de las Farc

Hallan sin vida a Angie Pahola Tovar, estudiante secuestrada por disidencias de las Farc

Animales

¡Adorables! Perritos con discapacidad se roban el show en desfile de disfraces

Otras Noticias

Viral

Mujer presencia la impactante caída de objeto espacial de la NASA en campo agrícola

La mujer observó desde la ventana de su casa, un objeto flotando en el cielo que terminó aterrizando en el campo de su vecino.

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Costa de Marfil, Mundial femenino sub-17: vea el juego en directo

Vea aquí en vivo y en directo el segundo juego de la selección Colombia femenina sub-17 frente a Costa de Marfil en el Mundial.

Dólar

¡Notable cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 22 de octubre de 2025! Así se cotizó

México

Asesinan en México a empresario paisa: ¿En circunstancias similares a las de B-King?

Cuidado personal

¿Cuánta carne roja se debe comer a la semana según los nutricionistas?