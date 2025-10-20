Fundación de animales en San Andrés solicita ayudas tras alerta de posible ciclón en el Caribe

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dio a conocer que, según los reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se declaró el estado de vigilancia para el litoral central y el norte del Caribe colombiano ante la onda tropical con posibilidades de formación ciclónica.

Ante este fenómeno, la Mesa Técnica mantiene el estado de vigilancia para los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar, así como para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Fundación en San Andrés solicita ayudas

Ante el aumento de la velocidad del viento y la altura del oleaje, la fundación Kellan, que alberga a más de 150 animales, ha tomado sus redes sociales oficiales para solicitar ayudas y mantener a salvo a las mascotas que se encuentran en riesgo tras estar resguardados en zonas vulnerables a los fuertes vientos.

“Tenemos demasiados animales, muchos de ellos discapacitados y demasiados bebés que dependen completamente de nosotros. Les suplico que nos ayuden a exigir al gobierno, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía que nos ayuden a evacuar a nuestros animales”, manifestó la fundación.

Así mismo, hicieron énfasis en la necesidad urgente de adquirir guacales grandes de metal para poder resguardar a las mascotas mientras se presentan las fuertes lluvias y vientos.

¿Cómo avanza la formación ciclónica en el Caribe?

Según los reportes, dados a conocer por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el sistema se desplaza hacia el occidente con una probabilidad de formación del 30% en 48 horas y del 70% en los próximos 7 días.

Por esto, durante las próximas 24 horas continuará su desplazamiento hacia el occidente con una posible influencia indirecta en el Caribe nororiental colombiano, según precisó la entidad.

“Los consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo deben mantener activos los protocolos, planes de contingencia y acciones de preparación para la respuesta, en especial en las zonas bajo vigilancia”, explicó la UNGRD.