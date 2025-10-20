Falleció Remberto Burgos de la Espriella, el padre de la neurología en Colombia

En la mañana de este lunes se confirmó el fallecimiento del médico Remberto Burgos de la Espriella, considerado como el padre de la neurología en Colombia.

El doctor Burgos, de origen monteriano y de 69 años, poseía unas credenciales académicas y profesionales de la más alta solvencia. Era miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, Miembro Honorario de la Academia de Cartagena, presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía y había ejercido como presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía.

Su influencia se ejercía a través de múltiples canales. Como columnista habitual en diversos medios de comunicación, democratizaba el acceso a información médica compleja.

Explicó el diagnóstico de Miguel Uribe Turbay

A través de las redes sociales, personalidades de la Ciencia y la Política lamentaron el fallecimiento del neurólogo, uno de los médicos que explicó en medios de comunicación el diagnóstico del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, cuando permaneció en coma tras su atentado.

El neurólogo brindó valiosa información contextual y alentadora sobre este caso que capturó la atención nacional. Su habilidad para comunicar con precisión y sensibilidad se consolidó como una de las características más reconocidas de su trayectoria pública.

RELACIONADO Trasladan a Pasto al menor que le disparó a Miguel Uribe Turbay

Condolencias por la partida del doctor Remberto Burgos

“Lamento la pronta partida del Dr. Remberto Burgos. Nuestro departamento, y el país, pierden a un gran hombre, pero sobre todo a un gran profesional de la medicina. Un hombre de gran sensibilidad humana, quien nunca dudó en atender una consulta de quienes por diversos motivos no podían llegar a ser sus pacientes”, expresó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también lamentó la partida del médico cirujano. “Dolor muy grande nos alberga con el fallecimiento del Dr Remberto Burgos de la Espriella, médico cordobés, científico, ser humano insuperable, patriota de todas las horas. Solidaridad de todo corazón a doña María Stella su esposa, y a toda la familia”, trinó en su cuenta de X.