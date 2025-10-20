CANAL RCN
Colombia Video

“Se van a perder $240 millones de dólares en seguridad”: Juan Carlos Pinzón sobre crisis con EE. UU.

El exministro de Defensa y exembajador de Colombia en EE. UU. aseguró que el retiro de subsidios impactaría al país en todos los sectores.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
08:59 a. m.
El tema del día en Colombia es la nueva tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia luego de que el presidente Donald Trump llamara a su homólogo colombiano como líder del narcotráfico.

Tras sus declaraciones anunció el retiro de ayudas económica y horas después, confirmó que impondrá nuevos aranceles y recortará la ayuda financiera a Colombia.

Noticias RCN conversó con Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y exembajador de Colombia en EE. UU. sobre el impacto de esta crisis diplomática en materia de seguridad y económica.

¿Cuál sería el impacto en seguridad si EE. UU. retira recursos a Colombia?

Juan Carlos Pinzón:

El hecho de establecer sanciones a Colombia por cuenta del mal comportamiento de Petro, quien se ha dedicado a destruir esta relación, a maltratar la diplomacia, al socio estratégico de Colombia, sin ninguna dignidad y sin pensar en los colombianos.

Los resultados van a ser en materia de seguridad, se van a perder cerca de 240 millones de dólares.

Eso lo que significa es que la aviación va a terminar toda en tierra. No vamos a tener recursos para apoyar la inteligencia, recursos para apoyar la investigación judicial, para la justicia, en fin, para el entrenamiento de unidades especiales.

En materia económica, si nos colocan aranceles, van a sacar del negocio a industrias como las flores, el mismo café se va a ver muy afectado, el mismo petróleo, los textiles.

Colombia queda en una posición gravísima. Pueden ser millones de empleos los que se pierdan el próximo año por cuenta del mal comportamiento de Petro.

Eso no se le va a perdonar a Petro nunca, porque facilita el comportamiento del narcotráfico. Se alía con Maduro y fuera de eso les da a los llamados gestores de paz de grupos criminales y del narcotráfico todo tipo de beneficios.

¿Cómo retomar relaciones con respeto con EE. UU.?

Juan Carlos Pinzón:

En lo que no se equivoca Trump es que Petro es el peor presidente que ha tenido Colombia. Y es el peor porque se ha dedicado a hacerle daño a los colombianos. Porque su objetivo no ha sido crear prosperidad y bienestar, sino ver cómo destruye lo que hay a cambio de ningún futuro ni de ninguna esperanza. No ha tenido un comportamiento de jefe de estado. Entonces es lo primero.

Yo personalmente voy a hacer todo lo que está en mi alcance. Hablaré con autoridades americanas en el Legislativo y en el Ejecutivo para tratar de que no nos lleguen esas sanciones a los colombianos en la calle, a las empresas. No es justo lo que esto está pasando.

¿Con quién se reunirá para mediar en EE. UU. por Colombia?

Juan Carlos Pinzón:

Nada puede reemplazar el papel del gobierno. La diplomacia, la cancillería, la institucionalidad es la que tiene que hacer este papel, pero como no lo va a hacer, no lo quiere hacer porque la estrategia de Petro es romper la relación, hacerles daño a los colombianos, perjudicar su movimiento, sus empleos, sus empresas, pues vamos a tener que ir a abogar por esos colombianos.

Seguramente vamos a tener reuniones con autoridades en el Ejecutivo y con miembros del Legislativo para poder plantear estos temas y hacer notar que, por favor, si vienen sanciones para Colombia, que sancionen a los responsables de la alianza con el narcotráfico, pero que no toquen al pueblo colombiano, ni a sus empresas, ni a sus empleos.

