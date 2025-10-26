CANAL RCN
Colombia Video

Alarma en Bogotá por el aumento del consumo de drogas: preocupa el crecimiento del 'Tusi'

En lo que va de 2025, el 67 % de las personas reconoce que el consumo del ‘Tusi’ representa un alto riesgo, pero su uso continúa en aumento, según un estudio de la Universidad Nacional.

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
08:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá enfrenta una nueva alerta en materia de salud pública. En lo corrido del año 2024, se han registrado más de 11.300 casos de consumo abusivo de sustancias psicoactivas, según datos del sistema de vigilancia epidemiológica VESPA.

Estados Unidos envió portaaviones para luchar contra el tráfico de drogas en América Latina
RELACIONADO

Estados Unidos envió portaaviones para luchar contra el tráfico de drogas en América Latina

¿Cuál es el nivel de consumo del ‘Tusi’ en Bogotá?

Una de las sustancias que más ha generado preocupación es el Tusi, conocido popularmente como “cocaína rosada”, cuyo consumo aumentó en un 50% entre 2023 y 2024.

Las localidades con mayor concentración de casos son Kennedy, Bosa, Engativá, Puente Aranda y Suba.

El consumo se ha normalizado en diferentes espacios de la vida cotidiana: parques, zonas públicas e incluso entornos escolares se han convertido en escenarios donde se comercializa y consume la sustancia.

“Hoy los parques y el espacio público tenga que ser la oficina del jíbaro, y sobre todo, donde todo el mundo consume y no pasa absolutamente nada..hay que regularlo", advirtió la concejal Diana Diago.

Donald Trump arremetió contra Colombia: "es una guarida de drogas"
RELACIONADO

Donald Trump arremetió contra Colombia: "es una guarida de drogas"

¿Qué es el 'Tusi'?

El Tusi es una sustancia sin una composición química fija, elaborada a partir de mezclas cambiantes que pueden incluir ketamina, éxtasis, opioides o benzodiacepinas.

“Esto no tiene una composición fija, y eso hace que sus efectos sean mucho más grandes y mayores", explicó Catalina Chávez, psicóloga clínica experta en adicciones.

El consumo de Tusi puede generar alteraciones del sueño, afectaciones en la salud física y mental, problemas de conducta y deterioro de la vida cotidiana, entre otras consecuencias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡Tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 26 de octubre de 2025! Atención al reporte completo

Elecciones en Colombia

Autoridades responden a acusaciones de sabotaje de Armando Benedetti por desarrollo de consultas electorales

Iván Cepeda

Iván Cepeda, ganador de la consulta interna del Pacto Histórico

Otras Noticias

Automovilismo

El verdadero costo de financiar un vehículo: esto es lo que pocos calculan antes de comprar

Habitualmente, la atención se centra únicamente en el valor de la cuota mensual y el precio total del vehículo, pero existen otros cargos.

Atlético Nacional

En una noche de GOLAZOS, Atlético Nacional le ganó el clásico a Independiente Medellín: vea el VIDEO de las anotaciones

Atlético Nacional, con anotaciones de Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Andrés Román, tiñó la noche de verde. Reviva los golazos.

Viral

Video viral: mujer fue sorprendida profanando la tumba de un joven

Donald Trump

Trump pone la mira en Colombia y Venezuela: planea extender su “guerra antidrogas” a operaciones terrestres

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones