Alarma en Bogotá por el aumento del consumo de drogas: preocupa el crecimiento del 'Tusi'

Bogotá enfrenta una nueva alerta en materia de salud pública. En lo corrido del año 2024, se han registrado más de 11.300 casos de consumo abusivo de sustancias psicoactivas, según datos del sistema de vigilancia epidemiológica VESPA.

RELACIONADO Estados Unidos envió portaaviones para luchar contra el tráfico de drogas en América Latina

¿Cuál es el nivel de consumo del ‘Tusi’ en Bogotá?

Una de las sustancias que más ha generado preocupación es el Tusi, conocido popularmente como “cocaína rosada”, cuyo consumo aumentó en un 50% entre 2023 y 2024.

Las localidades con mayor concentración de casos son Kennedy, Bosa, Engativá, Puente Aranda y Suba.

El consumo se ha normalizado en diferentes espacios de la vida cotidiana: parques, zonas públicas e incluso entornos escolares se han convertido en escenarios donde se comercializa y consume la sustancia.

“Hoy los parques y el espacio público tenga que ser la oficina del jíbaro, y sobre todo, donde todo el mundo consume y no pasa absolutamente nada..hay que regularlo", advirtió la concejal Diana Diago.

¿Qué es el 'Tusi'?

El Tusi es una sustancia sin una composición química fija, elaborada a partir de mezclas cambiantes que pueden incluir ketamina, éxtasis, opioides o benzodiacepinas.

“Esto no tiene una composición fija, y eso hace que sus efectos sean mucho más grandes y mayores", explicó Catalina Chávez, psicóloga clínica experta en adicciones.

El consumo de Tusi puede generar alteraciones del sueño, afectaciones en la salud física y mental, problemas de conducta y deterioro de la vida cotidiana, entre otras consecuencias.