Un peaje destruido, dos vehículos incinerados y la instalación de siete explosivos: balance del paro armado del ELN

El paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la supuesta “amenaza de intervención imperialista” de la administración Trump, entre las 6:00 de la mañana del domingo 14 de diciembre y las 6:00 de la mañana del miércoles, 17, ha cobrado la vida de una persona y sembrado el pánico en todo el país.

De acuerdo con un balance de las Fuerzas Militares, de momento, se han registrado afectaciones en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Cauca y Cesar; la instalación de siete artefactos explosivos, dos vehículos incinerados, un ataque contra la Fuerza Pública, cinco actos de propaganda y la explosión con motobomba en el peaje de la Lizama, sobre la ruta del Cacao, en cercanías a Barrancabermeja.

RELACIONADO Varias vías del país permanecen cerradas por presencia de cilindros y amenazas del ELN

De acuerdo con el personal de las casetas y conductores que se acercaban al peaje, hombres armados se presentaron sobre la 1:30 de la madrugada y obligaron a los trabajadores a dejar las instalaciones, antes de activar los explosivos.

En entrevista con Noticias RCN, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán lamentó lo ocurrido y dijo que en el consejo de seguridad, se trabajó “en la articulación y un incremento de acciones y control en el territorio para mejorar sus condiciones, especialmente en lo referente a nuestra infraestructura vial”.

Ruta del Cacao podría ser reabierta en menos de 72 horas:

La Gobernación inició un trabajo articulado con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para restablecer, antes de 72 horas, el tránsito en la ruta del Cacao.

Mientras, los santandereanos pueden utilizar la ruta alterna por Yarima, que se encuentra en condiciones óptimas, aunque puede incrementar de 15 a 20 minutos los tiempos de viaje.

Hernández Durán insistió en que trabajan “en el proceso de investigación que aperturó nuestra Fiscalía General de la Nación, a través del CTI de los santandereanos, para que nos permita ahondar y avanzar en el escenario de la investigación”.

Y en el “acompañamiento interinstitucional a las personas que resultaron afectadas mientras atendían, desarrollan su derecho al trabajo en el peaje, especialmente a una mujer que sufrió lesiones leves y a quienes están conmocionados ante esta acción terrorista”.

Además, se ofreció una recompensa de 70 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables y sea compartida con el puesto de mando unificado y sostenido, a través de la línea de emergencias 123 o las líneas 107 de atención terrorista a nivel nacional, 165 del Gaula Policial o 147 del Gaula Militar.

Acciones que tendrán alcance en “los municipios del entorno de la región del Magdalena Medio y toda la ciudadanía del departamento de Santander para estar integrados, cohesionados y contrarrestar estas acciones violentas que nos afectan como departamento”.