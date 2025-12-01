¿Cuántas personas han muerto en Bogotá por accidentes viales durante 2025?

Los recientes accidentes de tránsito ocurridos en Bogotá, que han dejado menores de edad fallecidos, han puesto sobre la mesa nuevamente el tema de la responsabilidad en las calles.

El primer hecho se presentó en horas de la noche del sábado 8 de noviembre en el barrio Villa Rita, localidad de San Cristóbal. José Eduardo Chalá Franco, un taxista de 56 años, condujo en un alto grado de embriaguez y provocó un aparatoso siniestro.

Accidente en San Cristóbal dejó una menor muerta

Chalá perdió el control del vehículo y embistió a 11 personas. En las últimas horas, una joven de 15 años murió en un centro médico. El taxista aceptó los cargos y fue enviado a la cárcel. Cabe mencionar que presentaba varios comparendos.

El otro suceso ocurrió en la noche del martes 11 de noviembre. Al igual que el caso anterior, un hombre alcoholizado manejó su carro, un campero azul; atropellando a dos motociclistas y un policía.

Las maniobras comenzaron en la carrera 68 con Américas y fueron hasta el Tintal. Los ciudadanos impidieron que siguiera escapando y lo lincharon. Después de ser llevado a la Clínica de Occidente, murió.

Más de 400 víctimas en los accidentes

Durante 2024, la Secretaría de Movilidad indicó que 573 personas murieron por accidentes viales. Para 2025, la cifra ya supera las 470. A nivel más detallado, con frecuencia las víctimas mortales son motociclistas, peatones y ciclistas. Además, suelen ser hombres entre los 18 y 34 años.

Los viernes y domingos en las noches son los días en donde más ocurren siniestros. Tal y como los casos mencionados anteriormente, manejar en estado de alcoholemia es la causa más común.

En los últimos años, el Distrito impulsó dos campañas: ‘No somos cifras. Respeta el límite’ y ‘El exceso de velocidad mata. Respeta el límite’. El propósito justamente ha sido concientizar a los actores viales sobre la importancia del cuidado.