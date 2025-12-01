CANAL RCN
Colombia

¿Cuántas personas han muerto en Bogotá por accidentes viales durante 2025?

Conducir bajo los efectos del alcohol es la causa más frecuente de los siniestros.

Accidentes de tránsito en Bogotá.
Accidentes de tránsito en Bogotá. Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
08:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los recientes accidentes de tránsito ocurridos en Bogotá, que han dejado menores de edad fallecidos, han puesto sobre la mesa nuevamente el tema de la responsabilidad en las calles.

¿Cuál es el estado de salud del niño de 7 años, hermano de la menor que falleció por accidente con taxista ebrio en Bogotá?
RELACIONADO

¿Cuál es el estado de salud del niño de 7 años, hermano de la menor que falleció por accidente con taxista ebrio en Bogotá?

El primer hecho se presentó en horas de la noche del sábado 8 de noviembre en el barrio Villa Rita, localidad de San Cristóbal. José Eduardo Chalá Franco, un taxista de 56 años, condujo en un alto grado de embriaguez y provocó un aparatoso siniestro.

Accidente en San Cristóbal dejó una menor muerta

Chalá perdió el control del vehículo y embistió a 11 personas. En las últimas horas, una joven de 15 años murió en un centro médico. El taxista aceptó los cargos y fue enviado a la cárcel. Cabe mencionar que presentaba varios comparendos.

El otro suceso ocurrió en la noche del martes 11 de noviembre. Al igual que el caso anterior, un hombre alcoholizado manejó su carro, un campero azul; atropellando a dos motociclistas y un policía.

Murió hombre que en aparente estado de embriaguez fue linchado luego de atropellar motociclistas en Bogotá
RELACIONADO

Murió hombre que en aparente estado de embriaguez fue linchado luego de atropellar motociclistas en Bogotá

Las maniobras comenzaron en la carrera 68 con Américas y fueron hasta el Tintal. Los ciudadanos impidieron que siguiera escapando y lo lincharon. Después de ser llevado a la Clínica de Occidente, murió.

Más de 400 víctimas en los accidentes

Durante 2024, la Secretaría de Movilidad indicó que 573 personas murieron por accidentes viales. Para 2025, la cifra ya supera las 470. A nivel más detallado, con frecuencia las víctimas mortales son motociclistas, peatones y ciclistas. Además, suelen ser hombres entre los 18 y 34 años.

Los viernes y domingos en las noches son los días en donde más ocurren siniestros. Tal y como los casos mencionados anteriormente, manejar en estado de alcoholemia es la causa más común.

En los últimos años, el Distrito impulsó dos campañas: ‘No somos cifras. Respeta el límite’ y ‘El exceso de velocidad mata. Respeta el límite’. El propósito justamente ha sido concientizar a los actores viales sobre la importancia del cuidado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

¿Cuál es el estado de salud del niño de 7 años, hermano de la menor que falleció por accidente con taxista ebrio en Bogotá?

Gustavo Petro

¿Por qué el Gobierno solo bombardea a las disidencias de Iván Mordisco y no a los otros grupos armados?

Tolima

La familia Ariza es guardiana del volcán Nevado del Ruiz tras tragedia de Armero

Otras Noticias

Artistas

Murió una querida e icónica actriz que participó en una de las series más exitosas

La actriz estuvo nominada a los Premios Óscar y también fue la protagonista de una película que hizo historia.

Liga BetPlay

Arde la pelea por ser cabeza de grupo: este es el pronóstico de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ‘anticipó’ quiénes serían los equipos cabeza de grupo en cuadrangulares de fin de año.

Finanzas personales

Colombianos podrán abrir cuentas y CDT en dólares con reconocido banco: esto debe saber

Redes sociales

Camilo Cifuentes, el influencer anónimo, recibió lindo homenaje por su labor social

Cuidado personal

Riesgos de la luz azul en los ojos: así podría proteger su vista del daño