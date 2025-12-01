¿Cuál es el estado de salud del niño de 7 años, hermano de la menor que falleció por accidente con taxista ebrio en Bogotá?

Bogotá lamentó en la tarde del martes, 11 de noviembre, la muerte de Karol Stephanía Arturo, de 15 años; una de los menores víctima de José Eduardo Chala, el taxista que, en alto grado de alicoramiento, atropelló a 11 personas el sábado anterior, en el barrio La Sierra, de la localidad de San Cristóbal.

Su hermano Juan Martín, de escasos 7 años, lucha por su vida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Clara y, aunque los médicos han intentado de todo, el diagnostico es poco alentador.

Según dijo en conversación con Noticias RCN el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, “Juan Martín, en este momento, está bajo coma inducido por protección neuronal, pero también tenemos a Anny Daniela, de 12 años, que se encuentra en observación pediátrica, con un diagnóstico de trauma craneoencefálico leve, pero su evolución es satisfactoria”.

¿Cuál es el estado de salud de Juan Martín y las otras víctimas del accidente?

Los médicos, de acuerdo con el secretario Bermont, se encuentran enfocados en el pequeño Juan Martín, que se golpeó la cabeza durante el siniestro:

“Ahora, estamos acompañando interdisciplinariamente al equipo médico que cuida de Juan Martín. Su estado de salud es más complejo y se encuentra bajo pronóstico reservado y recibiendo toda la atención posible. Lo tienen en sedación profunda y estamos a la espera de cómo evoluciona. Presentaremos un informe para determinar qué nos dice el cuadro médico sobre su estado”.

Por suerte, las demás personas que resultaron heridas en el accidente de La Sierra ya fueron dadas de alta y se recuperan satisfactoriamente:

“Una cuarta menor, de 4 meses, que resultó afectada, fue dada de alta el fin de semana. En este momento solo tenemos hospitalizados a Juan Martín, Anny Daniela y un adulto de 27 años que había sido dado de alta, pero reingresó al hospital. Los pacientes que han sufrido traumas tienen que estar en observación permanente y, ante cualquier síntoma, deben presentarse inmediatamente en un centro médico y esto fue lo que sucedió con este último, le han realizado exámenes y su evolución ha sido positiva”.

Cifras de siniestralidad obligan a la ciudad a seguir implementando restricciones:

El accidente de la localidad de San Cristóbal que cobró la vida de de Karol Stephanía y tiene a su hermano en estado crítico pudo evitarse. Es ese el mensaje que ha recalcado el distrito desde que se dio a conocer l tragedia:

“Es lamentable. No hay otro evento en salud pública que nos duela más que la siniestralidad vial; ya que es totalmente evitable y es peor cuando es por una irresponsabilidad, porque podría tratarse de un accidente por un descuido, pero tomar alcohol y conducir, sencillamente, es un acto irresponsable con el que nos convertimos, como dijo el abogado de la familia, en potenciales homicidas”.

Entre el 2024 y el 2025, 1.000 personas han muerto en siniestros viales en Bogotá y casi 500 menores de edad se han visto afectados por la conducción irresponsable de algunos conductores. Por tanto, las autoridades han llegado a una conclusión:

“Hay que fortalecer el orden y el cumplimiento de las normas. En Bogotá ha habido protestas porque endurecemos el control contra los motociclistas, porque endurecemos el control contra los vehículos que no tienen el Soat, que conducen de manera irresponsable, pero es el deber ser de las autoridades. Tenemos que ser muy estrictos en el cumplimiento de las normas de tránsito porque son cifras reales y no deberían ignorarse”.