Muy pronto Colombia tendría desabastecimiento de electricidad y gas, advirtió Fedesarrollo

En las últimas horas, a través de un informe, Fedesarrollo advirtió una grave situación para Colombia en cuanto a los principales servicios públicos. Señaló que, en los próximos 1 y 3 años, Colombia enfrentaría desabastecimientos de electricidad y de gas natural.

Según las proyecciones, se trataría de un riesgo simultáneo, y de este tipo, que no se había presentado desde 1994.

Además de la advertencia, Fedesarrollo describió el posible escenario al que se enfrentarían los colombianos en los próximos años.

¿Por qué Colombia estaría a punto de quedarse sin gas y sin electricidad?

El estudio de Fedesarrollo señala que “los impactos del déficit de gas natural son debidos a la reducción de la oferta doméstica, a las dificultades para ampliar las capacidades de importación en el corto plazo y al aumento de precios para los usuarios finales por necesidades de importación”.

Colombia se enfrenta a un déficit estructural y posible desabastecimiento de gas natural en el corto plazo.

A un escenario similar se enfrenta el sector de la energía eléctrica en el país.

¿Racionar el gas natural y la energía eléctrica podría evitar el desabastecimiento?

Asimismo, Fedesarrollo explicó que “racionar electricidad y gas costaría 1.5 % de crecimiento del PIB, pérdidas de por lo menos 260.000 empleos anuales y una condición de pobreza adicional para 250.000 personas”.

En lo corrido de 2025, el 17.5 % del gas natural consumido ha sido importado, lo que indica que, si la mitad de la oferta proviniera de gas importado, el incremento tarifario podría alcanzar el 44.6% en Bogotá, 44.9% en Medellín, 45.8% en Bucaramanga, 30.3% en Cali y 11.7% en Barranquilla, respectivamente.