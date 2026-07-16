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Disidencias usan a menores como escudos y presionan a la población para atacar al Ejército en Cauca

El comandante de la Tercera División del Ejército denunció la instrumentalización de la población civil, incluyendo menores, en zona rural de Argelia, Cauca.

Noticias RCN

julio 16 de 2026
09:54 p. m.
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Las disidencias de las Farc estarían presionando y amenazando a cerca de 700 personas para realizar acciones violentas contra el Ejército Nacional en Cauca, según denunció el general Javier Hernando Africano, comandante de la Tercera División.

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Los hechos se registran en una zona conocida como El Filo, entre los municipios de El Tambo y Argelia.

Miembros de las propias comunidades afectadas denunciaron la presión ejercida por los grupos armados.

Los mandos de las disidencias de las Farc, ellos ponen plata para la alimentación, ponen plata para los transportes, camionetas, todo.

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Imágenes aéreas captadas por el Ejército muestran concentraciones de la población civil que, según la institución militar, estaría siendo instrumentalizada por el grupo disidente Carlos Patiño.

El comandante del batallón en terreno intentó negociar con las personas congregadas para permitir el avance de las tropas y evitar confrontaciones.

Yo empiezo a mover mis unidades, pero lo único que les pido, señores, no se puede ver vulnerada la seguridad de mis soldados.

Una de las denuncias más graves del general Africano se refiere al uso de menores de edad como escudos humanos.

Cogen algunos niños en los brazos, menores de edad, con el fin de tratar de metérsele al sitio donde se encuentra la tropa.

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Los enfrentamientos dejaron un saldo de cuatro presuntos integrantes del grupo disidente Carlos Patiño heridos y dos capturados.

Las autoridades identificaron a alias Fabián y alias Gurrumino como los cabecillas que estarían detrás de estas acciones de instrumentalización de civiles.

El Ejército Nacional mantiene operaciones en la zona para controlar la situación, mientras las comunidades quedan en medio del fuego cruzado entre la fuerza pública y los grupos disidentes que operan en esta región del departamento del Cauca, una de las más afectadas por la persistencia de estructuras armadas.

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