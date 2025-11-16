CANAL RCN
VIDEO | Revelan las pésimas condiciones en las que hallaron al menor que suplicaba comida desde una ventana

Las imágenes muestran el instante en que una uniformada ingresa al apartamento y lo descubre todo.

noviembre 16 de 2025
12:50 p. m.
Recientemente, en Bogotá, se conoció un hecho que causó indignación. Se trata del hallazgo de un niño de 8 años que, según su propio relato, llevaba solo desde que salió del colegio.

La situación quedó al descubierto después de que los vecinos del conjunto residencial donde vive alertaran que el menor se asomaba por la ventana de un tercer piso pidiendo comida y solicitando ayuda.

El reporte ingresó a la línea de emergencia 123 y de inmediato la Policía llegó al lugar para verificar lo que estaba ocurriendo.

Video revela las condiciones en las que estaba el menor que suplicaba comida desde una ventana

La grabación inicia cuando una policía abre la puerta del apartamento. Apenas cruza el umbral, reacciona de inmediato al olor penetrante que invade todo el espacio y dice, sin contenerse: “huele maluquísimo”.

Desde ese primer instante queda claro el deterioro del ambiente en el que se encontraba el menor.

La uniformada saluda al niño, se presenta con él y le pregunta si está acompañado por alguien más dentro del inmueble. El pequeño le responde y escucha atentamente mientras la agente le solicita autorización para revisar las habitaciones. Él accede y le indica por dónde continuar.

El recorrido guiado por el niño en medio del hedor

La agente toma la mano del menor y se deja guiar. Conforme avanzan, el video registra cómo el olor se vuelve tan fuerte que la policía tiene que taparse la nariz en varias ocasiones.

En un momento del recorrido, la uniformada pregunta:
“¿Qué huele tan feo? ¿Tú te hiciste popó?”,
y el niño responde que no, que el olor proviene de los gatos.

La búsqueda por el apartamento se realiza habitación por habitación, sin que aparezca ningún adulto.

En uno de los cuartos, la policía pide que graben “cómo viven”, y es entonces cuando la cámara muestra un cuarto desorganizado, con objetos desparramados sobre la cama, ropa tirada y un ambiente visiblemente sucio.

¿Cómo era el apartamento desde donde el menor pedía comida?

A lo largo del registro, la uniformada manifiesta varias veces estar a punto de vomitar por el olor que se percibe desde todos los rincones del inmueble.

Luego, al llegar a la cocina, encuentra varias ollas completamente vacías sobre la estufa, lo que muestra que el niño no tenía acceso inmediato a comida.

¿Qué pasa después de que verifican el lugar donde estaba el niño?

Tras terminar la inspección, la policía califica el apartamento como un espacio con “higiene pésima”, lo que refuerza la gravedad de las condiciones en que el niño estaba viviendo.

Finalmente, la uniformada procede a sacar al menor del lugar para protegerlo, al tiempo que continúa el protocolo correspondiente.

