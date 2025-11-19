CANAL RCN
VIDEO | Hombre agresivo vandalizó la infraestructura de una de las estaciones más grandes del TransMetro

El responsable fue capturado en flagrancia tras el ataque de ira.

noviembre 19 de 2025
03:55 p. m.
Recientemente, en Barranquilla, un usuario del TransMetro protagonizó un acto violento en la estación Joe Arroyo, un punto clave por donde transitan miles de pasajeros cada día.

La situación quedó registrada en las cámaras internas y generó el rechazo inmediato de la entidad operadora del sistema.

Cámaras captaron a un hombre dañando la infraestructura de TransMetro

Las imágenes captadas por el sistema de seguridad muestran sin interrupciones la secuencia del ataque.

El usuario, visiblemente molesto por un cambio previamente informado en la programación del TransMetro, se acercó a una de las estructuras ubicadas en la estación Joe Arroyo y, con fuerza, comenzó a desprenderla del piso.

El video evidencia cómo logra separarla por completo pese a que estaba anclada al suelo.

Mientras el hombre destruye el mobiliario, una mujer que se encontraba a pocos metros observa la escena sin intervenir, sin tener claridad sobre cómo actuar ante la agresividad del sujeto.

Es importante mencionar que la estructura arrancada pertenece al área de acceso del sistema y su destrucción dejó afectado un validador y la barrera destinada a personas con discapacidad.

¿Qué dijo TransMetro tras los daños que causó este hombre?

A través de un comunicado, TransMetro rechazó el hecho y señaló expresamente que este tipo de actos vandálicos ponen en riesgo la seguridad de los usuarios y generan afectaciones directas a la movilidad en Barranquilla y su área metropolitana.

La entidad resaltó que los daños impactan la operación diaria y alteran la normalidad del sistema.

En cuanto al hombre responsable del ataque, este fue detenido de inmediato por las autoridades, quienes lo capturaron en flagrancia y lo entregaron a los procedimientos correspondientes establecidos para este tipo de situaciones.

