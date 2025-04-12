Corte Suprema acusa al exsenador Arturo Char: estas son las razones

Este jueves 4 de diciembre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema acusó al exsenador Arturo Char por concierto para delinquir y corrupción de sufragantes agravados.

La investigación está relacionada por las presuntas irregularidades en las elecciones para el Congreso de 2017. La decisión puede ser recurrida.

¿Cuántos años estuvo Arturo Char en el Senado?

Después de haber sido por un corto tiempo presidente del Junior de Barranquilla, Char se lanzó al Senado en 2006, quedando electo. Estuvo durante los cuatro años, hasta el 20 de julio de 2010.

Char fue elegido senador con el Partido Cambio Radical e incluso fue presidente de la corporación en el periodo 2020-2021.

El barranquillero volvió a quedar como congresista en las elecciones de 2022. Sin embargo, en febrero de 2023 presentó su renuncia. Esto, debido a que meses atrás, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema había abierto el proceso.

Compra de votos con Aida Merlano: los señalamientos

Justamente en septiembre de ese mismo año, el alto tribunal dictó medida de aseguramiento.

Se cree que en octubre de 2017, cinco meses antes de las elecciones; presuntamente participó en un acuerdo para comprar votos en Atlántico. También habría estado inmersa la hoy condenada Aida Merlano.

“Para conseguir la elección de Aida Merlano en el Senado; de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la propia reelección de Arturo Char en el Senado, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, a través de la compra de votos”, precisó la Corte.

Si bien Char volvió a Colombia (se encontraba en Estados Unidos) y cumplió la medida, en enero de 2024 quedó en libertad por vencimiento de términos.