Álex Flórez no aceptó cargos en escándalo que protagonizó borracho en Cartagena

El senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, protagonizó una bochornosa escena en septiembre del 2022 cuando insultó en repetidas ocasiones a uniformados de la Policía Nacional, intentó agredirlos y hasta los calificó como “asesinos” debido a que le habían solicitado que se retirara a un hotel de Cartagena, el cual le había negado el ingreso con una mujer.

Las imágenes fueron de conocimiento nacional y las críticas llovieron sobre el senador, pues los policías simplemente le estaban solicitando que se retirara del lugar y el político, bastante alicorado, los insultó e incluso intento agredirlos físicamente.

El caso pasó a poder de la Procuraduría General de la Nación, la cual continúa analizando la situación y este martes 28 de febrero se realizó la audiencia de juzgamiento disciplinario en contra de Flórez, quien no aceptó los cargos.

Audiencia caso Álex Flórez

El senador del Pacto Histórico pidió disculpas a los funcionarios del hotel, la Policía, los ciudadanos y la prensa del país por la escena que protagonizó, pero no aceptó cargos que desencadenaría en sanciones o multas.

"Entiendo el nivel de responsabilidad que tenemos en cargos de elección popular. (...) El día que ocurrieron los hechos yo no me levanté diciendo 'hoy voy a tener un altercado con la Policía, me voy a pasar de copas y, en medio de una borrachera, voy a insultar a los miembros de la Fuerza Pública'", dijo inicialmente.

"Cuando yo me levanto, luego de embarrarla, di una entrevista a un medio nacional porque yo no veía la magnitud de los hechos. Luego empiezo a ver los videos y el impacto de esto", reconoció.

"Estoy procurando resolver esto con profesionales de la salud. Cumpliré seis meses en los que no me he tomado ni una sola copa de licor. Esto ha representado la oportunidad de cambiar ese tipo de actividades de fiesta y licor por ejercicio, meditación, lectura", manifestó durante la audiencia.

En los cargos que se presentaron en contra del senador se sostiene el presunto comportamiento ofensivo e irrespetuoso contra otros servidores públicos, además, el senador pudo vulnerar el principio de la dignidad humana, al buen nombre y la honra de los patrulleros que llegaron a atender el caso, al atribuirles delitos que no cometieron.

Finalmente, se espera que las audiencias avancen para tomar una decisión ante la justicia.