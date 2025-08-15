Presidente Petro se reunió con delegaciones de los Estados Unidos en la Casa de Nariño

A la casa de Nariño, antes del medio día de este viernes 15 de agosto, llegaron dos delegaciones de los Estados Unidos, encabezadas por los senadores Bernie Moreno (republicano), Rubén Gallego (demócrata) y el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos en Colombia, John T. McNamara.

De la reunión que se extendió hasta horas de la tarde, también participaron los ministros del Interior, Armando Bendetti; comercio, Diana Marcela Morales, y Cancillería, Rosa Yolanda Villavicencio.

Del encuentro, trascendió su agenda, en la que estaban incluidos temas de interés binacional, como el fortalecimiento de las medidas de seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el crecimiento económico a través de la cooperación entre ambos países.

Así lo dio a conocer Presidencia a través de una publicación sobre el encuentro en X: “Durante la reunión se buscará fortalecer el crecimiento económico a través del aumento del comercio y la inversión, impulsar esfuerzos bilaterales en materia de seguridad y avanzar en acciones conjuntas para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional”.

Ministro del Interior Armando Benedetti dijo que fue una reunión “demasiado bacana”

Además, desde el MinInterior se dio a conocer que los representantes de ambos países hablaron sobre asuntos migratorios, la situación de Venezuela y la importancia de superar los roces del pasado.

En palabras del jefe de la cartera de política: “Fue una reunión demasiado bacana (…) es de verdad muy constructivo lo que se hizo hoy con los dos senadores de los Estados Unidos. Ellos manifestaron que es necesario borrar lo que ha pasado en el pasado y mirar hacia adelante. El libro queda abierto para beneficio de Colombia”.

Y se reforzó la idea de Colombia como socio estratégico de los Estados Unidos en la región, sobre todo en la producción de café, ahora, que Brasil como productor principal enfrenta una serie de problemas.

El encuentro se da previo a la decisión de los estados unidos sobre la certificación de Colombia, como país activo en la lucha contra el narcotráfico que, de acuerdo con el ministro, son los nuevos grupos armados.

En la reunión también se abordó la muerte de Miguel Uribe:

Luego de que algunos integrantes de las delegaciones norteamericanas asistieran al funeral del senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe, el tema de orden público en el país era imposible de ignorar.

Al respecto, el Gobierno dijo que los índices de violencia y homicidios han disminuido en el país y las elecciones del 2026 están “garantizadas”.