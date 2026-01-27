Registraduría traslada coalición al CNE y rechaza inscripción de Daniel Quintero en consulta del Frente por la Vida

La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución 889 del 27 de enero de 2026, mediante la cual trasladó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción del acuerdo de coalición denominado Frente por la Vida, con el propósito de que esta corporación se pronuncie sobre la participación de los precandidatos inscritos en la consulta de la izquierda, prevista para el próximo 8 de marzo.

La Registraduría remite al CNE por mandato de la Constitución y la Ley 1475

El organismo electoral explicó que la decisión se fundamenta en el artículo 265 de la Constitución Política y en la Ley 1475 de 2011, que otorgan al CNE la competencia para resolver sobre la validez de las inscripciones en procesos de consulta interna de partidos y movimientos políticos.

Por otro lado, la Registraduría rechazó la postulación del ciudadano Daniel Quintero como precandidato presidencial en dicha consulta.

En el acto administrativo se señaló que: “…aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley.”

Daniel Quintero reacciona a la decisión de la Registraduría

De esta manera, la Registraduría rechaza la postulación de Quintero y solicita al CNE que se pronuncie sobre los demás candidatos inscritos para la consulta de la izquierda, en la que se definirá el aspirante presidencial de la coalición.

Por su parte, a través de su cuenta de X, Daniel Quintero reaccionó a la decisión de la Registraduría. "El CNE ya ha informado que es el competente para tomar una decisión sobre nuestra candidatura. La registraduría no puede y no debe bloquear la democracia, y el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Esperen noticias en las próximas horas", trinó.