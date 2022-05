A miembro del Clan del Golfo le tendrían que devolver sus 14 Ferraris

La justicia en Colombia parece tener unos vacíos grandes a la hora de imponer mano fuerte con algunos criminales, que deberían estar pagando por todos los delitos que cometieron. Ese es el caso de Juan José Valencia Zuluaga o mejor conocido como alias Falcon, quien podría recuperar sus 14 vehículos de alta gama por un error judicial.

José Valencia Zuluaga es señalado por las autoridades por ser uno de los más poderosos estrategas financieros del Clan del Golfo. Es tan temido que, hasta Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, ya extraditado a los Estados Unidos, temía con que alias Falcon lo fuera a “vender”.

‘Falcon’ ya lleva más de un año en la cárcel. Tiene dos procesos en curso. El primero de ello es concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas y hasta falsedad de documentos. El segundo, una extinción de dominio por su enorme fortuna, cercana a los 40 mil millones de pesos.

Fallo judicial contra ‘Falcón’

Según reveló el diario EL Tiempo, la defensa de Juan José Valencia Zuluaga aseguró que el Juzgado Segundo Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia les habría notificado la decisión de rechazar la demanda que interpuso la Fiscalía por extinción de dominio.

"Según la decisión del juez, la Fiscalía General de la Nación, no cumplió con los requisitos mínimos de una demanda de extinción de dominio, en lo referente a las pruebas, por cuanto no las enunció, no las precisó, ni las enlistó como lo exige el ordenamiento jurídico", aseguran sus abogados.

Y ahí comienzan los errores. No se satisfizo los aspectos de “(…) orden, organización, composición sumarial instructiva y debida diligencia en su formación digital del expediente, en general de técnica, además de ausencia de otros aspectos legales (….)”.

En ese sentido, al juez disponer el rechazo de la demanda de extinción del derecho de dominio “se impone la devolución de los bienes del empresario Juan José Valencia Zuluaga, objeto de medidas cautelares", explicaron los abogados.