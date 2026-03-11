Gobierno radicó mensaje de urgencia para acelerar trámite de la ley de rescate económico en el Congreso

En las últimas horas, el Gobierno Nacional solicitó al Congreso de la República acelerar la discusión del proyecto de ley 477 de 2026 Cámara, denominado ley de rescate económico, que tendría el propósito de estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal y promover el crecimiento económico.

RELACIONADO Así impactaría el bolsillo los nuevos impuestos que propone la ley de rescate del Gobierno Nacional

La petición fue formalizada a través del recurso de mensaje de urgencia dirigido a las mesas directivas del Senado, la Cámara de Representantes y las comisiones económicas.

La solicitud fue suscrita por el ministro del Interior (e), Iván Cancino y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, bajo el argumento de que la situación fiscal del país requiere decisiones para evitar que aumenten las presiones sobre la deuda pública y el presupuesto nacional:

Hoy Colombia destina 1 de cada 3 pesos recaudados con impuestos al pago de la deuda y de no tomarse medidas en materia económica se proyecta que para 2031 la cifra será de 1 de cada 2 pesos y en 2037 casi la total de casi la totalidad de los ingresos tributarios tendrían que destinarse ahorrar las obligaciones financieras.

¿Qué implica el mensaje de urgencia de la ley de rescate económico?

De acuerdo con el documento, la solicitud busca darle prioridad al proyecto dentro del trámite legislativo.

Según las disposiciones constitucionales y legales citadas por el gobierno, el mensaje de urgencia establece un plazo de 30 días para que la respectiva Cámara decida sobre la iniciativa.

También permite que las comisiones permanentes de Senado y Cámara estudien el proyecto en sesiones conjuntas y, una vez superado el primer debate, abre la posibilidad de que las plenarias discutan simultáneamente la propuesta.

El Ejecutivo considera que acelerar el trámite es necesario para disponer de herramientas fiscales antes de que se profundicen las dificultades de financiación del Presupuesto General de la Nación.

¿Qué busca la ley de rescate económico que radicó el gobierno?

Entre los principales objetivos de la ley de rescate económico está la reducción del tamaño del Estado y de los gastos de funcionamiento del Gobierno. Según el documento, cerca del 70% del ajuste fiscal provendría de medidas orientadas a racionalizar y mejorar la eficiencia del gasto público.

La propuesta también incorpora el programa EfectIVA, un mecanismo con el que se busca que la carga final del impuesto al valor agregado (IVA) recaiga principalmente sobre las personas con capacidad económica para asumirlo.

La iniciativa plantea pasar de un esquema centrado en gravar productos a otro que tenga en cuenta las condiciones económicas de los hogares.

De acuerdo con las proyecciones presentadas por el Gobierno Nacional, esta ley permitiría incrementar el ingreso disponible de más de 35,2 millones de colombianos y eliminar la carga del pago del IVA para 18,9 millones de personas en condición de pobreza o vulnerabilidad.

El Ejecutivo estima que estas medidas podrían favorecer al 68% de la población de menores ingresos y contribuir a sacar de la pobreza monetaria moderada a cerca de 929.000 personas.