Incautan 448 kilos de base de coca ocultos en neumáticos en vías del Caquetá

Un cargamento de 448 kilogramos de base de coca fue decomisado por la Policía Nacional durante un operativo de control realizado en las vías del departamento del Caquetá. El procedimiento se llevó a cabo en jurisdicción del municipio de Belén de los Andaquíes y dejó como resultado una persona capturada y dos vehículos inmovilizados.

RELACIONADO Aumentan los casos de tráfico de drogas en Bogotá pese a la reducción de hurtos y homicidios

De acuerdo con la información divulgada por la institución a través de sus canales oficiales, los uniformados descubrieron que el estupefaciente era transportado mediante una particular modalidad de ocultamiento, diseñada para evadir los controles de las autoridades.

La droga se encontraba escondida en el interior de neumáticos instalados en dos carretes utilizados para transportar cable de acero. Esta estrategia habría sido empleada para disimular el cargamento y facilitar su movilización por las carreteras del departamento sin levantar sospechas.

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron a incautar la sustancia y a inmovilizar los dos vehículos involucrados. Asimismo, una persona fue capturada en medio del procedimiento y quedó a disposición de las autoridades competentes.

Más de medio millón de dosis fuera de circulación

Según estimaciones de la Policía Nacional, este resultado operativo permitió evitar que más de 500.000 dosis de estupefacientes llegaran a los mercados ilegales.

La incautación representa un golpe a las economías ilícitas que operan en esta zona del país, debido a la cantidad de sustancia que fue retirada de las rutas de distribución del narcotráfico.

Las autoridades destacaron la importancia de los controles en los corredores viales del Caquetá para detectar nuevas modalidades utilizadas por las estructuras criminales para transportar sustancias ilícitas y continuar con las acciones contra las redes dedicadas al tráfico de drogas.

Un cargamento de 448 kilogramos de base de coca fue decomisado por la Policía Nacional durante un operativo de control realizado en las vías del departamento del Caquetá. El procedimiento se llevó a cabo en jurisdicción del municipio de Belén de los Andaquíes y dejó como resultado una persona capturada y dos vehículos inmovilizados.

De acuerdo con la información divulgada por la institución a través de sus canales oficiales, los uniformados descubrieron que el estupefaciente era transportado mediante una particular modalidad de ocultamiento, diseñada para evadir los controles de las autoridades.

La droga se encontraba escondida en el interior de neumáticos instalados en dos carretes utilizados para transportar cable de acero. Esta estrategia habría sido empleada para disimular el cargamento y facilitar su movilización por las carreteras del departamento sin levantar sospechas.

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron a incautar la sustancia y a inmovilizar los dos vehículos involucrados. Asimismo, una persona fue capturada en medio del procedimiento y quedó a disposición de las autoridades competentes.

Más de medio millón de dosis fuera de circulación

Según estimaciones de la Policía Nacional, este resultado operativo permitió evitar que más de 500.000 dosis de estupefacientes llegaran a los mercados ilegales.

La incautación representa un golpe a las economías ilícitas que operan en esta zona del país, debido a la cantidad de sustancia que fue retirada de las rutas de distribución del narcotráfico.

Las autoridades destacaron la importancia de los controles en los corredores viales del Caquetá para detectar nuevas modalidades utilizadas por las estructuras criminales para transportar sustancias ilícitas y continuar con las acciones contra las redes dedicadas al tráfico de drogas.