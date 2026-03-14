Ejército bombardeó campamento donde se encuentra el máximo cabecilla del frente 28 de las disidencias: esto se sabe

Una de las ofensivas militares más fuertes recientes contra las disidencias de las Farc se desarrolla en el oriente del país.

Noticias RCN conoció en primicia información de inteligencia sobre una operación liderada por el Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares en el sector de Tamara, zona ubicada en los límites entre los departamentos de Casanare y Arauca.

Según los reportes de inteligencia conocidos por este medio, en ese punto fue detectado un campamento en el que se encontraría alias Antonio Medina, señalado como máximo cabecilla del frente 28 de las disidencias de las Farc, estructura que hace parte del grupo armado ilegal comandado por alias Iván Mordisco.

Este frente guerrillero ha sido señalado por las autoridades como responsable de múltiples hechos de violencia, generando asesinatos y desplazamientos forzados.

¿Qué se sabe de la operación militar en Tamara?

La operación militar comenzó hacia las 11 de la noche, cuando se activó un amplio despliegue aéreo desde diferentes bases militares del país.

En total, nueve helicópteros y quince aviones despegaron rumbo al punto exacto donde inteligencia había identificado la ubicación del campamento guerrillero.

El objetivo de la ofensiva era impactar directamente la estructura armada que opera en esa zona y que estaría bajo el mando de alias Antonio Medina.

En medio de la operación, alrededor de 150 hombres de las fuerzas especiales fueron desplegados para adelantar las maniobras militares contra esta estructura de las disidencias de las Farc. Los uniformados se encuentran en el área ejecutando las acciones operacionales contra los integrantes del grupo armado.

Están por verificar cuántos guerrilleros fueron abatidos en el bombardeo

Durante el desarrollo del operativo, una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana ejecutó un bombardeo contra el campamento identificado por inteligencia militar.

Tras el ataque aéreo, las tropas que participan en la ofensiva avanzan en labores de verificación en la zona con el objetivo de establecer cuántos guerrilleros habrían muerto durante el bombardeo y las acciones militares posteriores.

La operación continúa en desarrollo.