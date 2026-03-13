CANAL RCN
Colombia

En menos de una semana cayeron tres hermanos de ‘Iván Mordisco’: ¿Se acerca su fin?

La captura en Bogotá de alias José, hermano de ‘Iván Mordisco’, se suma a las detenciones de su círculo familiar.

En menos de una semana cayeron tres hermanos de ‘Iván Mordisco’: ¿Se acerca su fin?
Foto: AFP / Mebog

Yhonay Díaz

marzo 13 de 2026
04:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades intensificaron la presión contra el entorno cercano de ‘Iván Mordisco’, uno de los criminales más buscados del país y señalado como principal cabecilla del denominado EMC - Farc.

Cayó alias Ramiro, peligroso disidente de la estructura de ‘Iván Mordisco’
RELACIONADO

Cayó alias Ramiro, peligroso disidente de la estructura de ‘Iván Mordisco’

En los últimos cinco días, tres de sus hermanos fueron capturados en distintos operativos, el más reciente realizado en Bogotá.

La última detención corresponde a alias José, quien fue capturado por la Policía Nacional en Bogotá. De acuerdo con las autoridades, deberá responder por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas de fuego.

Alias Jose tendría un papel activo dentro de la estructura criminal asociada al grupo armado, particularmente en la dinamización de homicidios selectivos dirigidos contra firmantes de paz.

Capturan en Tolima a segundo hermano de alias Iván Mordisco, jefe de disidencias de las Farc
RELACIONADO

Capturan en Tolima a segundo hermano de alias Iván Mordisco, jefe de disidencias de las Farc

El prontuario de ‘José’ el tercer hermano capturado de ‘Iván Mordisco’

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, ‘José’ también estaría vinculado con la administración de inmuebles ubicados en Cundinamarca que, presuntamente, eran utilizados por esta estructura para planear actividades delictivas y servir como refugio para algunos de sus integrantes.

Las investigaciones señalan que estos espacios habrían sido utilizados como puntos logísticos para la organización, desde donde se coordinaban acciones y se facilitaba el movimiento de miembros del grupo.

Con estas acciones, las autoridades aseguran haber golpeado directamente el entorno familiar del jefe del EMC - Farc, considerado uno de los actores armados ilegales con mayor capacidad de acción en el país.

Autoridades reportaron la captura del hermano de 'Iván Mordisco' en Tolima
RELACIONADO

Autoridades reportaron la captura del hermano de 'Iván Mordisco' en Tolima

Los otros dos hermanos de ‘Iván Mordisco’ capturados en cinco días

La captura de alias José se suma a otros resultados recientes obtenidos por las autoridades contra el círculo cercano del cabecilla armado. En los últimos cinco días, otros dos hermanos de alias ‘Iván Mordisco’ han sido detenidos.

Entre ellos se encuentra alias Mono Hermano y alias Jota, también capturado en el marco de las operaciones contra esta estructura criminal.

Las operaciones recientes también se suman a otros antecedentes dentro de este mismo círculo. En 2025, la compañera sentimental del cabecilla fue neutralizada durante acciones de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades sostienen que estos resultados hacen parte de la estrategia para debilitar las redes de apoyo del grupo armado y reducir su capacidad operativa.

Duro golpe contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: incautaron gigantesco arsenal
RELACIONADO

Duro golpe contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: incautaron gigantesco arsenal

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ANI

Ahora sí: anuncian inicio de las obras de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá

Elecciones en Colombia

Miguel Polo Polo rompe el silencio tras su derrota en las urnas y reafirma su respaldo a Abelardo de la Espriella

Gustavo Petro

Evalúan medida cautelar por delicados señalamientos del presidente Petro al sistema electoral

Otras Noticias

Turismo

Aerolínea en Colombia lanza descuentos por aniversario: hay vuelos desde $49.300

Aerolínea que opera en Colombia lanzó descuentos por su aniversario con vuelos desde $49.300. Conozca cómo comprar tiquetes baratos y las fechas de la promoción.

Conciertos

Jhon Alex Castaño habría anunciado su primer Movistar Arena en Bogotá: ¿ya hay fecha?

El cantante de música regional sorprendió a sus fanáticos al compartir una fotografía que aumentó las expectativas.

Estados Unidos

EE. UU. asegura que Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán, está herido

James Rodríguez

Whitecaps vs. Minnesota: fecha, hora y canal para ver EN VIVO el debut de James Rodríguez

EPS

Día Mundial del Riñón: más de 1,5 millones de casos en Colombia