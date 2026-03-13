En menos de una semana cayeron tres hermanos de ‘Iván Mordisco’: ¿Se acerca su fin?

Las autoridades intensificaron la presión contra el entorno cercano de ‘Iván Mordisco’, uno de los criminales más buscados del país y señalado como principal cabecilla del denominado EMC - Farc.

En los últimos cinco días, tres de sus hermanos fueron capturados en distintos operativos, el más reciente realizado en Bogotá.

La última detención corresponde a alias José, quien fue capturado por la Policía Nacional en Bogotá. De acuerdo con las autoridades, deberá responder por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas de fuego.

Alias Jose tendría un papel activo dentro de la estructura criminal asociada al grupo armado, particularmente en la dinamización de homicidios selectivos dirigidos contra firmantes de paz.

El prontuario de ‘José’ el tercer hermano capturado de ‘Iván Mordisco’

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, ‘José’ también estaría vinculado con la administración de inmuebles ubicados en Cundinamarca que, presuntamente, eran utilizados por esta estructura para planear actividades delictivas y servir como refugio para algunos de sus integrantes.

Las investigaciones señalan que estos espacios habrían sido utilizados como puntos logísticos para la organización, desde donde se coordinaban acciones y se facilitaba el movimiento de miembros del grupo.

Con estas acciones, las autoridades aseguran haber golpeado directamente el entorno familiar del jefe del EMC - Farc, considerado uno de los actores armados ilegales con mayor capacidad de acción en el país.

Los otros dos hermanos de ‘Iván Mordisco’ capturados en cinco días

La captura de alias José se suma a otros resultados recientes obtenidos por las autoridades contra el círculo cercano del cabecilla armado. En los últimos cinco días, otros dos hermanos de alias ‘Iván Mordisco’ han sido detenidos.

Entre ellos se encuentra alias Mono Hermano y alias Jota, también capturado en el marco de las operaciones contra esta estructura criminal.

Las operaciones recientes también se suman a otros antecedentes dentro de este mismo círculo. En 2025, la compañera sentimental del cabecilla fue neutralizada durante acciones de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades sostienen que estos resultados hacen parte de la estrategia para debilitar las redes de apoyo del grupo armado y reducir su capacidad operativa.