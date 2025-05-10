CANAL RCN
Colombia

Envuelto en papel chicle: así hallaron el cuerpo de un joven que fue torturado y asesinado en Rionegro

Cinco personas, entre ellas dos ciudadanos extranjeros, habrían sido los responsables del atroz crimen.

El menor de 16 años fue asesinado a disparos por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, en el municipio de La Victoria.
Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
08:26 a. m.
La Fiscalía confirmó la captura y posterior envío a prisión de cinco hombres que serían los responsables de un crimen registrado en el municipio de Rionegro, Antioquia.

La víctima, un joven de 24 años, fue sometida a torturas, golpes y extorsión antes de ser asesinada.

Su cuerpo fue encontrado con señales de violencia y envuelto en papel chicle, en una zona rural conocida como Quebrada Arriba.

¿Quiénes son los responsables de haber torturado y asesinado a un joven en Rionegro?

Por solicitud de la Fiscalía, un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cinco personas señaladas de haber secuestrado, golpeado y asesinado a un joven de 24 años en Rionegro.

Los capturados fueron identificados como Carlos Alberto Marín Vargas, alias Búcaro; Diego Alexander Marín Arango, alias El Gringo; Andrés Felipe Marín Castro, alias Gafas; y los ciudadanos extranjeros Ronald de Jesús Mosquera Revilla y Nelson Manuel Camacho Urbano.

Ninguno de los cinco procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, que los imputó por secuestro extorsivo, tortura y homicidio agravado.

Joven fue hallado envuelto en papel chicle y con signos de tortura en Rionegro

Tal como indica la investigación, los hechos ocurrieron entre el 26 y el 27 de julio de este año.

Durante esas fechas, la víctima fue abordada en el centro del municipio de Rionegro, donde habría sido retenida por la fuerza y posteriormente trasladada al barrio Alto Bonito.

Allí, varios hombres la golpearon de manera repetida y le exigieron la entrega de 10 millones de pesos.

¿Por qué asesinaron y torturaron a un joven de 24 años en Rionegro?

Las autoridades establecieron además que, durante su retención, los agresores también lo habrían presionado para que entregara una lista con los nombres de supuestos integrantes del Clan del Golfo que delinquen en la zona.

Las pesquisas apuntan a que la negativa o imposibilidad de cumplir con esas exigencias habría desencadenado su asesinato.

Finalemente, el cuerpo sin vida del joven fue encontrado horas después en el sector conocido como Quebrada Arriba, una zona rural del municipio.

De acuerdo con el reporte forense, presentaba claros signos de violencia y estaba envuelto en papel chicle. Según el dictamen médico legal, la causa de muerte fue estrangulamiento.

