Detienen a goleador histórico por presuntamente abusar en repetidas ocasiones de una adolescente

La Fiscalía confirmó la captura del exfutbolista en un operativo. Los abusos habrían sido los últimos meses.

Foto: Freepik.

octubre 05 de 2025
07:50 a. m.
En Jalisco, México, detuvieron a un exjugador de gran trayectoria, considerado ídolo de uno de los clubes más emblemáticos del país.

La captura se produjo tras una orden judicial emitida por denuncias relacionadas con abuso sexual infantil agravado.

Reconocido exfutbolista está siendo acusado de abuso sexual infantil

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que, Omar Bravo, del tradicional club mexicano Chivas de Guadalajara, fue detenido por su presunta responsabilidad en delitos de abuso sexual infantil.

El arresto se llevó a cabo en el municipio de Zapopan, en las afueras de Guadalajara, durante un operativo coordinado por las autoridades locales.

Según el comunicado oficial, las investigaciones permitieron establecer que el exjugador “habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses”.

Además, la entidad judicial señaló que existen indicios de que en el pasado “habría cometido acciones similares”, por lo que no se descarta que aparezcan más denuncias en su contra.

El delito que se le imputa es abuso sexual infantil agravado, y se espera que en las próximas horas sea presentado ante el juzgado que ordenó su captura.

La Fiscalía además confirmó que, la orden fue emitida luego de la denuncia presentada por la víctima, que dio origen a la investigación y a la recopilación de las pruebas que derivaron en la detención.

¿Quién es el exfutbolista que fue acusado de abuso sexual?

El exdeportista Omar Bravo, originario del estado de Sinaloa, tuvo una destacada carrera profesional que lo llevó a convertirse en una de las figuras más representativas del fútbol mexicano.

Durante su paso por el equipo con el que debutó en 2001, logró conquistar un campeonato de liga y alcanzar el título de goleo, convirtiéndose con el tiempo en el máximo anotador en la historia de esa institución.

Su carrera también incluyó un breve paso por el fútbol europeo, donde jugó para un club español en 2008, anotando tres goles en seis meses.

Además, fue parte de la selección nacional en el Mundial de Alemania 2006, donde consiguió dos anotaciones en el partido inaugural ante Irán.

Hasta el momento, el club donde alcanzó su fama no ha emitido un pronunciamiento sobre su detención, mientras que las autoridades judiciales mantienen abiertas las investigaciones para reunir más elementos de prueba.

