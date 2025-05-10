CANAL RCN
VIDEO | Atrapan robando a mano armada a hombre que tenía brazalete de casa por cárcel en Bogotá

El delincuente terminó herido luego de que la ciudadanía lo golpeara antes de ser entregado a la Policía.

octubre 05 de 2025
09:24 a. m.
La Policía confirmó la captura de dos hombres señalados de asaltar un establecimiento comercial en el suroccidente de Bogotá.

El hecho ocurrió en el barrio Nueva Marsella, en la localidad de Kennedy, donde uno de los implicados, que tenía medida de casa por cárcel, fue reducido por los habitantes de la zona al intentar huir.

Video: delincuentes asaltaron a mano armada un establecimiento comercial en Kennedy

Uniformados de la Policía Nacional capturaron a dos hombres por los delitos de hurto y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, tras un asalto ocurrido en un establecimiento de comercio del barrio Nueva Marsella, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.

De acuerdo con el informe policial y los videos recopilados, uno de los delincuentes ingresó al local comercial y, con un arma de fuego tipo revólver, intimidó a los trabajadores y clientes para despojarlos de dinero y pertenencias.

Mientras tanto, un segundo hombre lo esperaba afuera en una motocicleta para facilitar la huida.

Sin embargo, el intento de escape fue frustrado gracias a los ciudadanos, quienes alertaron a las autoridades y enfrentaron a los sospechosos.

La comunidad alcanzó a golpear a uno de los delincuentes antes de que llegaran los uniformados, quienes intervinieron de inmediato para evitar una agresión mayor.

Uno de los delincuentes tenía casa por cárcel

Durante el procedimiento, los policías lograron capturar a los dos implicados y hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver, con la que presuntamente habían cometido el hurto.

El arma fue incautada como parte del material probatorio.

Uno de los capturados tuvo que ser trasladado a un centro asistencial debido a las heridas que sufrió durante el incidente.

Al ser verificado su registro judicial, se confirmó que portaba un brazalete electrónico del Inpec y que debía estar cumpliendo prisión domiciliaria por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. A pesar de esta medida, el hombre fue sorprendido reincidiendo en la comisión de nuevos delitos.

Finalmente, la Policía Nacional informó que los capturados, junto con el arma de fuego y la motocicleta utilizada, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

 

