Audios revelan la cruda radiografía de Guaviare y Meta por enfrentamientos entre disidencias

La crisis humanitaria se agudiza en los departamentos de Guaviare y Meta, donde enfrentamientos entre disidencias de las Farc mantienen a cientos de familias confinadas en medio del fuego cruzado.

Los testimonios de los habitantes de estas zonas bajo fuego revelan momentos de terror mientras las balas atraviesan sus viviendas.

Los combates entre disidencias de alias Calarcá y alias Iván Mordisco se han intensificado en los últimos días, dejando un saldo de 26 guerrilleros muertos y decenas de familias atrapadas por la violencia.

Desgarradores audios de las familias bajo fuego por disidencias

Las comunidades civiles se han convertido en las principales víctimas de esta disputa territorial.

En audios y videos conocidos por Noticias RCN, se evidencia la desesperación de las comunidades.

Una mujer, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, relató los momentos de angustia vividos:

Acá hay civiles, somos civiles, estamos acá en medio de la balacera, estamos aquí, guardando nuestro niño, el helicóptero está encima, una balacera acá, a menos de tres casas.

La misma fuente indicó que en las viviendas vecinas hay muchas personas en riesgo:

Otra mamita allí en otra casa con tres niños y embarazada, están los vecinos con niños también pequeños todos.

Los testimonios reflejan la vulnerabilidad de la población civil, que incluye menores de edad y mujeres embarazadas expuestas a los enfrentamientos.

En mensajes de auxilio dirigidos a las autoridades locales, los habitantes solicitaron intervención urgente: "Hable con el alcalde, por favor, que hable rápido, no sea al batallón, por favor, hay una balacera aquí en las casas, en medio de todas las casas acá de nosotros".

Las acciones que anunció la gobernadora de Meta por grave crisis por disidencias

La gobernadora del Meta confirmó que se está implementando un plan de choque en coordinación con la fuerza pública.

Desde el momento en que estuvimos, la situación que se venía presentando en el grupo de Vista Hermosa, inmediatamente nos pusimos en contacto con la comunidad, Ejército Nacional y con el señor alcalde, como premisa fundamental la vida y la integridad de las personas.

Actualmente, hay un despliegue militar de soldados de la Cuarta División del Ejército en la zona, quienes trabajan para controlar la situación y proteger a los habitantes.

Sin embargo, las comunidades continúan confinadas mientras persisten los combates entre los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en esta región del país.