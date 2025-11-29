CANAL RCN
Capturado alias Richard: sería el responsable del atentado con motobomba en La Plata, Huila

El disidente de las Farc fue sorprendido en zona rural mientras mantenía secuestradas a nueve personas desde hace más de 40 días.

noviembre 29 de 2025
03:50 p. m.
Comandos élite del GAULA de la Policía y del Ejército Nacional capturaron a alias Richard, identificado como el principal responsable material del atentado terrorista ocurrido el pasado 17 de abril en el municipio de La Plata, Huila.

El operativo se ejecutó en la vereda San Miguel, zona rural del mismo municipio donde perpetró el ataque que cobró la vida de dos hermanos.

Atentado con motobomba en La Plata

El atentado con motobomba dejó un saldo trágico de dos víctimas fatales: los hermanos Trujillo, de 17 y 20 años, además de 33 personas heridas. El hecho, atribuido a las disidencias de las Farc, conmocionó no solo al departamento del Huila sino al país entero por su brutalidad y las víctimas inocentes que cobró.

Alias Richard, cabecilla del bloque Isaías Pardo de las disidencias de alias Iván Mordisco, fue sorprendido por las autoridades mientras cometía otro hecho delictivo. En el momento de su captura, mantenía secuestradas a nueve personas desde hace más de 40 días, quienes fueron liberadas durante el operativo militar.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había prometido a la familia de las víctimas la captura de los responsables. En cumplimiento de esa promesa, el funcionario comunicó personalmente a los familiares mediante videollamada.

"Alias Richard fue capturado, él fue el que colocó la moto ese 17 de abril y que asesinó a Luisa Fernanda y a Sergio", explicó.

Respuesta de las autoridades

Las autoridades señalan que este capturado era uno de los hombres más buscados en esa zona del país y el responsable de la zozobra e inseguridad que vivían los habitantes de La Plata y sus alrededores. Su accionar delictivo incluía actos terroristas y secuestros que mantenían en vilo a la población civil.

La captura se constituye como un duro golpe a las estructuras de las disidencias de las Farc que operan en el departamento del Huila.

El operativo conjunto entre el GAULA de la Policía y el Ejército Nacional demuestra la coordinación de las fuerzas de seguridad para dar con los responsables de actos terroristas contra la población civil.

