Habrá millonarios alivios tributarios para las víctimas del atentado con explosivos en Cali

El Concejo Distrital estudia una propuesta que plantea exonerar de impuestos a ciertas personas.

septiembre 05 de 2025
12:09 p. m.
Dos semanas han pasado desde el atentado que sacudió a Cali y que dejó una estela de destrucción en el barrio La Base.

En esta zona, más de 200 familias y establecimientos comerciales resultaron directamente afectados, enfrentando no solo pérdidas materiales, sino también una fuerte crisis económica.

Ante este panorama, desde la administración distrital y el Concejo de Cali surgieron iniciativas encaminadas a ofrecer un alivio a los damnificados.

Habrá millonarios alivios tributarios para las víctimas del atentado en Cali

La iniciativa se encuentra actualmente en discusión en el Concejo de Cali, luego de que el alcalde Alejandro Eder solicitara al director de Hacienda evaluar la viabilidad de la medida.

El proyecto plantea exoneraciones del impuesto Predial y del ICA (Industria y Comercio) a las personas y negocios de la zona afectada.

¿Cómo funcionarían los alivios tributarios?

De acuerdo con lo explicado por el concejal Carlos Andrés Arias, el plan contempla diferentes fases:

  • En la vigencia actual, la exoneración sería del 100% en el capital del impuesto Predial.
  • Entre los años 2026, 2027 y 2028, se mantendría la exención total tanto de Predial como de ICA.
  • A partir de 2029 y hasta 2031, se aplicaría una reducción gradual: primero del 70%, luego del 50% y finalmente del 30%.

El Departamento de Hacienda será el encargado de radicar en las próximas semanas el proyecto de acuerdo para que sea debatido en el Concejo.

Sobre este punto, Jhon Quichua Ceballos, funcionario de la Alcaldía, precisó:

Estamos evaluando desde lo técnico, lo jurídico y lo financiero la viabilidad de implementar alivios tributarios a las familias afectadas por ese atentado terrorista.

Mientras la propuesta avanza en el trámite legislativo, las más de 200 familias golpeadas por la tragedia siguen intentando levantarse. Incluso, muchos comerciantes aún trabajan con limitaciones, tratando de recuperar lo que perdieron en cuestión de minutos.

