Alud de tierra sepultó a varios mineros y dejó 17 víctimas en Nariño: ya finalizaron labores de búsqueda

La tragedia en una mina de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, dejó un saldo de 17 víctimas, según el reporte entregado por las autoridades departamentales. Después de 24 horas de labores, los equipos de búsqueda finalizaron las operaciones en el lugar donde un alud sepultó a varios trabajadores.

La emergencia ocurrió en medio de las difíciles condiciones del terreno y de las afectaciones que dejó el deslizamiento.

RELACIONADO Concejal señaló a Petro de responsabilidad política en el magnicidio de Miguel Uribe y pidió justicia

José Aguiño, secretario de Minas de Nariño, confirmó el balance conocido hasta el momento y aseguró que las autoridades continúan coordinando acciones para apoyar a las personas afectadas y sus familias.

El último reporte que nos dan es que ya ha aumentado el número de víctimas, son 17 las víctimas de esta situación y, por lo tanto, nosotros seguimos trabajando de manera articulada con los actores del territorio, con las autoridades, para brindarles todo nuestro apoyo en lo que está a nuestro alcance.

¿Cómo están los mineros que lograron sobrevivir?

De acuerdo con la información médica entregada desde Santa Bárbara de Iscuandé, varios de los sobrevivientes presentan múltiples traumatismos y fracturas que estarían relacionadas con el aplastamiento provocado por el alud.

Ante la complejidad de las lesiones, fue necesario coordinar traslados aéreos para que algunos pacientes recibieran atención especializada en otros municipios.

José Ocampo, director encargado del Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN), explicó que desde el día de la emergencia se adelantaron gestiones con la Fuerza Pública para movilizar a los pacientes que requerían un nivel de atención superior, inicialmente hacia Tumaco.

Según el reporte, algunos heridos fueron trasladados a Tumaco, Nariño, y otros a Guapi, Cauca, donde son valorados por especialistas y se contempla la posibilidad de realizar procedimientos médicos para tratar las fracturas.

Cinco pacientes más fueron trasladados a Tumaco

La gerente del centro de salud Santa Bárbara de Iscuandé, Verónica Castro, informó que cinco pacientes adicionales fueron evacuados por vía aérea hacia Tumaco con apoyo de la Fuerza Pública.

El centro de salud Santa Bárbara de Iscuandé, en conjunto con la Fuerza Aérea, acaba de trasladar cinco pacientes más afectados hacia Tumaco. En este apoyo tuvimos el apoyo de Policía Nacional, Armada, Ejército Nacional y Fuerza Aérea.

RELACIONADO Niña de 12 años murió electrocutada al tocar un poste mientras buscaba a su gato en Barranquilla

La operación contó con la participación de diferentes instituciones para facilitar el transporte de los pacientes y garantizar que pudieran recibir atención médica en centros con mayores recursos.