Álvaro Uribe arremetió contra la reforma laboral del gobierno Petro: "Será dañina"

El expresidente Álvaro Uribe hizo una serie de reparos relacionados con la reforma laboral que fue radicada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, e incluso, llegó a hacer serias aseveraciones al decir que Colombia va a quedar como Argentina y Venezuela.

"La reforma laboral será dañina para los trabajadores y los empresarios, por eso proponemos un acuerdo quinquenal de Incremento salarial y de productividad, sin complicar más las normas laborales", señaló el expresidente Uribe en un foro de su partido, el Centro Democrático, en Cartagena.

Después de que se conociera sobre la propuesta que hace Uribe, como líder natural del Centro Democrático, el presidente Petro se pronunció al respecto y afirmó que está de cuerdo con dicha sugerencia.

"No me disgusta la idea de un acuerdo quinquenal para elevar salarios reales de acuerdo a la productividad, lo propuse en campaña y concuerdo con Uribe, pero ese artículo debe figurar en la actual reforma laboral y no sustituirla", señaló a través de su cuenta de Twitter.

Además, el primer mandatario aseguró que "la estabilidad laboral y un crecimiento de los salarios relativos traerá más productividad, más riqueza y empresas y ganancias más grandes".

La informalidad se supera no bajando los salarios de los trabajadores formales sino empoderando la economía popular, asociandola, brindandole saberes, otorgando credito abundante y barato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2023

Los reparos de Uribe hacia la reforma

Durante el foro de su partido en Cartagena, el expresidente Uribe llegó a decir que "la reforma laboral ilusiona a los trabajadores y después los frustrará".

Además, expuso que las normas que consolida el proyecto apuntan a que "no se genere empleo formal por exceso de normas y regulaciones".

"Esta reforma nos pone en la situación de Argentina, donde no hay generación de empleo formal y crece la pobreza, y en la situación de Venezuela, donde las normas laborales se convirtieron en incumplibles y los trabajadores se ofrecen hoy por la comida", señaló Uribe.

El líder natural del Centro Democrático también subrayó que como bancada han defendido la "economía fraterna" para que las empresas y empleadores no tengan que pagar más impuestos y así pueda haber una mayor rentabilidad y producción. Afirmó que seguirán al frente de dicha postura.