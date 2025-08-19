CANAL RCN
Colombia

El país reacciona a la orden de libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Distintos sectores fijaron su posición frente a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó la libertad de Uribe Vélez en primera instancia.

El país reacciona a la orden de libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe
Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
05:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la tarde de este 19 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de una tutela interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la que buscaba tumbar la prisión domiciliaria interpuesta mientras se resuelve el amparo de segunda instancia.

El alto tribunal consideró que Uribe Vélez debe permanecer en libertad mientras se resuelve el recurso de apelación por lo que ordenó su libertad inmediata.

El Tribunal Superior de Bogotá decidirá el futuro judicial del exmandatario que fue condenado a 12 años de prisión, en primera instancia, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Tribunal de Bogotá ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe en respuesta a tutela de su defensa
RELACIONADO

Tribunal de Bogotá ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe en respuesta a tutela de su defensa

Primeras reacciones a la libertad inmediata de Álvaro Uribe en primera instancia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la precandidata presidencial Vicky Dávila y la exvicepresidenta y excanciller Martha Lucía Ramírez, reaccionaron a favor de Uribe Vélez tras conocer el fallo a su favor:

Rendón apludió la decisión y publicó un trino con el documento del fallo acompañado de: "¡Libertad!". Mientras que Vicky Dávila escribió:

Urgente: libertad inmediata para Álvaro Uribe. Bendito sea Dios.

Defensa del expresidente Álvaro Uribe radicó apelación a su condena ante el Tribunal Superior de Bogotá
RELACIONADO

Defensa del expresidente Álvaro Uribe radicó apelación a su condena ante el Tribunal Superior de Bogotá

Claudia López criticó la orden de libertad de Álvaro Uribe

Tras conocerse la decisión, Claudia López fue una de las primeras figuras de la política en reaccionar de manera negativa:

Igual estaba actuando con libertad e impunidad. Hasta octubre se definirá su apelación y detención.

Al mismo tiempo, se refirió al caso de Diego Cadena: “Su aboganster Diego Cadena también fue condenado por manipular testigos a favor de Uribe. Ambos están en libertad que seguirán usando para amenazar, manipular y mantener impunidad”.

Otro de los políticos qu criticó la decisión fue Camilo Romero:

Penalista explicó lo que significa la decisión

El abogado penalista Francisco Bernate se refirió al significado de esta decisión para la defensa del expresidente Uribe:

"Esta es una decisión muy importante, un gran logro jurídico para la defensa. Es una situación de una altísima complejidad revocar una decisión vía tutela", dijo.

Es cierto que cuando una persona ha sido condenada, de las reglas generales es que pueda defenderse en libertad y en este caso los argumentos que se utilizaron no eran procedentes para este tipo de decisiones.

Señaló que "la Fiscalía o por la representación de víctimas impugnará la tutela, pero la Corte Suprema de Justicia muy seguramente la va a confirmar y continuará la defensa del expresidente en libertad".

Tribunal negó suspender la prisión domiciliaria de Álvaro Uribe mientras se estudia su tutela
RELACIONADO

Tribunal negó suspender la prisión domiciliaria de Álvaro Uribe mientras se estudia su tutela

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corrupción

Más de 500 funcionarios han sido capturados por casos de corrupción en los últimos años

Álvaro Uribe

Tribunal de Bogotá ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe en respuesta a tutela de su defensa

Masacres en Colombia

Masacre de una familia en finca turística de El Colegio: las víctimas son dos mujeres y un hombre

Otras Noticias

Secretaria de Movilidad

¿No pone las direccionales? Esta es la costosa multa que están sacando en 2025

Muchos conductores en Colombia siguen cometiendo un error común en las vías: no poner las direccionales al momento de girar o cambiar de carril.

Cuidado personal

¿Nadar en piscinas públicas puede aumentar los riesgos de padecer cistitis?

Aunque la cistitis posee diferentes causas, la infección bacteriana es la causante en la mayoría de los casos.

Once Caldas

Dayro nunca falla, anotó gol ante Huracán y el Once Caldas se pone arriba en el global

España

Esposa del presidente de gobierno de España deberá declarar en tribunal por presunto desvío de fondos

Artistas

Feid celebra su cumpleaños por todo lo alto en Japón: ¿fue acompañado por Karol G?