El país reacciona a la orden de libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

En horas de la tarde de este 19 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de una tutela interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la que buscaba tumbar la prisión domiciliaria interpuesta mientras se resuelve el amparo de segunda instancia.

El alto tribunal consideró que Uribe Vélez debe permanecer en libertad mientras se resuelve el recurso de apelación por lo que ordenó su libertad inmediata.

El Tribunal Superior de Bogotá decidirá el futuro judicial del exmandatario que fue condenado a 12 años de prisión, en primera instancia, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Primeras reacciones a la libertad inmediata de Álvaro Uribe en primera instancia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la precandidata presidencial Vicky Dávila y la exvicepresidenta y excanciller Martha Lucía Ramírez, reaccionaron a favor de Uribe Vélez tras conocer el fallo a su favor:

Rendón apludió la decisión y publicó un trino con el documento del fallo acompañado de: "¡Libertad!". Mientras que Vicky Dávila escribió:

Urgente: libertad inmediata para Álvaro Uribe. Bendito sea Dios.

Claudia López criticó la orden de libertad de Álvaro Uribe

Tras conocerse la decisión, Claudia López fue una de las primeras figuras de la política en reaccionar de manera negativa:

Igual estaba actuando con libertad e impunidad. Hasta octubre se definirá su apelación y detención.

Al mismo tiempo, se refirió al caso de Diego Cadena: “Su aboganster Diego Cadena también fue condenado por manipular testigos a favor de Uribe. Ambos están en libertad que seguirán usando para amenazar, manipular y mantener impunidad”.

Otro de los políticos qu criticó la decisión fue Camilo Romero:

Penalista explicó lo que significa la decisión

El abogado penalista Francisco Bernate se refirió al significado de esta decisión para la defensa del expresidente Uribe:

"Esta es una decisión muy importante, un gran logro jurídico para la defensa. Es una situación de una altísima complejidad revocar una decisión vía tutela", dijo.

Es cierto que cuando una persona ha sido condenada, de las reglas generales es que pueda defenderse en libertad y en este caso los argumentos que se utilizaron no eran procedentes para este tipo de decisiones.

Señaló que "la Fiscalía o por la representación de víctimas impugnará la tutela, pero la Corte Suprema de Justicia muy seguramente la va a confirmar y continuará la defensa del expresidente en libertad".