Tribunal de Bogotá ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe en respuesta a tutela de su defensa

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata de Álvaro Uribe Vélez, en respuesta a una tutela interpuesta por su defensa y amparando su derecho a la libertad individual.

Esta decisión deja sin efectos el numeral cuarto del fallo proferido por la juez 44, Sandra Heredia, mediante el cual se ordenó la privación de libertad inmediata del expresidente por una condena de 12 años de prisión domiciliaria.

RELACIONADO Defensa del expresidente Álvaro Uribe radicó apelación a su condena ante el Tribunal Superior de Bogotá

La medida se deberá acatar hasta que este mismo tribunal resuelva el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Uribe.

No obstante, el proceso en contra del exmandatario continuará y se mantiene su condena en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Esta fue la tutela interpuesta por la defensa

En el recurso de tutela argumentaba la vulneración de cuatro derechos fundamentales al exmandatario: a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad individual.

Cabe recordar que Álvaro Uribe fue condenado a 144 meses de prisión domiciliaria, una multa de 2.420,5 salarios mínimos legales vigentes e inhabilitación de 100 meses y 20 días para el ejercicio de funciones públicas, por dos delitos.

La defensa alegó inconformidad frente al numeral cuatro del fallo en primera instancia, manifestando que este violaba algunos derechos fundamentales del expresidente, debido a que no se ha resuelto el recurso de apelación correspondiente a la decisión.

Defensa de Uribe busca tumbar su condena

Además de la tutela, ante el Tribunal Superior de Bogotá fue presentado el recurso de apelación que busca tumbar, en segunda instancia, la condena emitida en contra de Uribe.

RELACIONADO Álvaro Uribe Vélez es declarado culpable por fraude procesal y soborno en actuación penal

Los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana radicaron la solicitud el pasado 13 de agosto, cuando se cumplía el plazo dictado por la justicia para este fin.

Ahora, el tribunal deberá tomar una decisión de fondo antes del 15 de octubre. Esa es la fecha máxima estipulada para conocer si se confirma o se revoca la condena de la juez 44.