Defensa del expresidente Álvaro Uribe radicó apelación a su condena ante el Tribunal Superior de Bogotá

Jaime Granados y Jaime Lombana, defensores del expresidente Álvaro Uribe, presentaron el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Al exmandatario lo hallaron culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, tomó la decisión el pasado lunes 28 de julio.

¿Por qué condenaron al expresidente?

Una de las noticias judiciales del año fue esta. Tras un largo proceso, en el que hay recopilado material de hace más de 10 años, Uribe fue condenado en primera instancia a 12 años de cárcel, los cuales cumple con la figura de la detención domiciliaria.

Al exmandatario lo hallaron culpable por dos delitos: fraude procesal y soborno en actuación penal. Lo absolvieron por soborno en el caso de Hilda Niño.

El hecho de que haya sido una decisión de primera instancia, implica que cuenta con la posibilidad de que sea apelada. Por eso, la palabra la tiene ahora el Tribunal Superior de Bogotá.

¿Hasta cuándo podrá decidir el TSB?

Hasta este miércoles 13 de agosto tenía chance la defensa del exmandatario para presentar la apelación. El tribunal deberá decidir máximo hasta el 15 de octubre, ya sea que confirme la condena por completo, una parte o la revoque en su totalidad. De lo contrario, al día siguiente habrá prescripción. Es decir, ahora el caso corre contra el tiempo.

La sentencia en cuestión se emitió el 1 de agosto, cuatro días después de que se anunciara la decisión. Desde ese momento, la defensa del exmandatario empezó a recoger los argumentos con los que pide revocar la condena.

Por medio de un extenso documento de casi mil páginas, los abogados pusieron sobre la mesa los que consideran fueron errores judiciales en el fallo.

Cabe mencionar que hace un par de días, la Procuraduría también apeló la sentencia, presentando los presuntos yerros y demás argumentos con lo que se busca revocar la condena.

El pasado jueves 7 de agosto, día festivo, se llevaron a cabo masivas marchas a favor del exmandatario. Cientos de personas se congregaron en las principales ciudades y alzaron su voz.

Para entender este caso, hay que remontarse a hace más de una década. Culminada la Presidencia, Uribe denunció al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos.

Las investigaciones tuvieron momentos altos y bajos; pero ninguno como el giro que tuvo en 2018. El alto tribunal no encontró fundamentos sobre los señalamientos contra Cepeda y, en cambio, comenzó un proceso contra el exmandatario.

Tras la renuncia de Uribe al Congreso en 2020, el proceso quedó en manos de la Fiscalía. No fue sino hasta 2024 cuando se radicó formalmente la acusación. El juicio tuvo casi 70 sesiones en las que aparecieron nombres clave, como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez.