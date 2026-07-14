Rosa Mayerly Olaya había pedido acompañamiento dos veces de la Policía por acoso de su agresor

El hombre señalado de asesinar a Rosa Mayerly Olaya el domingo 12 de julio en el municipio de Soacha, Cundinamarca, fue enviado a prisión tras la audiencia realizada en su contra.

En medio de la diligencia se conoció que la víctima ya había solicitado en dos ocasiones el acompañamiento de la Policía Nacional para poder trasladarse hasta su lugar de residencia, en medio del asedio del presunto feminicida Óscar Giovanny Marulanda.

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Según confirmó a Noticias RCN el coronel Juan Gómez, comandante de la Policía de Soacha, Rosa Mayerly no contaba con medidas de protección ni con denuncias.

"Se establece que la mujer no tenía medidas de protección o denuncias de Fiscalía en contra de esta persona. Se habían atendido unos motivos de Policía en los cuales esta mujer a la salida de su trabajo solicitaba la presencia policial para que fuese acompañada a tomar su medio de transporte", dijo.

El 10 de mayo y el 5 de junio, el presunto asesino llegó hasta la vivienda de la madre de Rosa Mayerly y su excompañero sentimental para buscarla e intimidarla.

El coronel Gómez además indicó que el presunto responsable del feminicidio tiene dos anotaciones registradas en la base de datos, correspondientes a los años 2011 y 2012, aunque no relacionadas con la víctima.

Rosa Mayerly se negó a tener una relación sentimental con su victimario

Según indicó la Fiscalía en la audiencia de legalización de captura y medida de aseguramiento, Rosa Mayerly Olaya fue víctima de múltiples episodios de acoso por parte del hombre detenido como presunto responsable de su homicidio.

El agresor conoció a la mujer en el almacén de venta de artículos para el hogar, lugar donde ella trabajaba. Luego de manifestarle su interés sentimental, la víctima le dejó claro que no deseaba una relación con él. Desde ese momento, según la investigación, comenzaron episodios de acoso en su contra.

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"La agresión que usted ejecutó en contra de ella fue por el hecho de ella no querer tener una relación sentimental con usted, lo que generó entonces en usted una obsesión, una clara obsesión, quizás un nivel de ego señor Óscar Giovanny, que dio lugar para que usted tratara o la viera a ella entonces como un fin en alcanzar, como una meta como o un propósito, que casi que podría decir este delegado que usted la vio a ella como un objeto de su propiedad", dijo el fiscal del caso.

El hombre ingresó el 12 de julio a su lugar de trabajo con el fin de que Rosa tuviera una relación sentimental con él y la atacó en cuatro oportunidades con un arma cortopunzante.

"Dentro un contexto de violencia de género por el hecho de ser ella mujer, por ser una ser una persona en condición de inferioridad dada esa misma circunstancia de ser una femenina, que frente al nivel de fuerza y tras las condiciones en las que usted se encontraba que era con un arma cortopunzante y la indefensión que ella presentó en ese momento sin poder más allá de poder forcejear con usted, no pudo evitar, salvaguardar su vida o su integridad", agregó el fiscal.

El presunto asesino fue procesado por el delito de feminicidio agravado, cargo que no aceptó.