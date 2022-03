Investigan ambulancias en Medellín por supuestas irregularidades en contratación

En la ciudad de Medellín, las autoridades investigan unas presuntas falencias en las condiciones para el funcionamiento óptimo de ambulancias. Esto es investigado por la Personería de la ciudad, y las sospechas en irregularidades en la contratación de estos vehículos serían el motivo por el cual investigan el programa de Atención Prehospitalaria de la Secretaría de Salud de la ciudad.

Según informa la Personería, recibieron varias quejas de las ambulancias, por lo cual profesionales de su Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud realizaron visitas el pasado 7 de febrero a las instalaciones en las que funciona dicho programa operado por la ESE Metrosalud.

Condiciones inadecuadas de las ambulancias

“Se evidenciaron ambulancias que no cumplen con las condiciones técnicas mínimas para su buen funcionamiento, algunas estaban sin tensiómetro para población adulta y pacientes pediátricos; el aspirador sin funcionamiento, el uso de oxígeno está inhabilitado por daño en el flujómetro, el aire acondicionado no funciona, etc., situación que obligó a poner en funcionamiento, en febrero, vehículos de Metrosalud que estaban fuera de servicio provisionalmente desde noviembre del 2021 por incumplir las normas vigentes”, indicó la Personería.

“Esto puede afectar la seguridad del paciente y del talento humano que labora en atención prehospitalaria. Este programa de APH maneja todo tipo de diagnósticos, dentro de los cuales están las patologías respiratorias, que se presentan por los factores climáticos y el covid, y el hecho de que una ambulancia tenga un flujómetro que no funcione es preocupante”, indicó Mayelis De la Rosa Madrid, líder del Observatorio de Salud.

Además de esto, se hizo una revisión preliminar del contrato entre la ESE Metrosalud y la compañía Tranvital SAS, que incluye el mantenimiento de esos vehículos.

“En la revisión contractual se evidenciaron algunas presuntas irregularidades como: funcionarios laborando sin contratos firmados y cuya contratación se realiza mes a mes, pasando de una contratación por prestación de servicios a una sindical”, según la entidad.