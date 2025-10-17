Alcalde de Santa Catalina recibió múltiples amenazas para frenar proyecto turístico en Loma de Arena

En el departamento de Bolívar se conocieron nuevas amenazas contra el alcalde de Santa Catalina, Arnaldo Beltrán, y sus familiares.

Según la información, presuntos grupos ilegales enviaron mensajes intimidatorios por medio de correos electrónicos institucionales, en los que le exigen detener de inmediato la construcción del proyecto turístico Mirador Sostenible de Loma de Arena.

Este proyecto, que cuenta con apoyo del gobierno departamental, busca mejorar la infraestructura turística del municipio y fortalecer la economía de la zona costera.

Alcalde de Santa Catalina recibió múltiples amenazas

Las amenazas fueron recibidas en los correos oficiales del despacho del alcalde de Santa Catalina.

En ellos, los remitentes, que aún no han sido identificados, le exigen al mandatario suspender las obras del proyecto Mirador Sostenible de Loma de Arena y advierten que no continúe impulsando iniciativas similares en el municipio.

Se trata de la tercera vez que el alcalde Arnaldo Beltrán es amenazado desde que inició su gestión. Pero, en esta ocasión, las intimidaciones también incluyen advertencias contra su familia.

¿Qué dijo el alcalde de Santa Catalina tras recibir las amenazas?

Arnaldo Beltrán, alcalde de Santa Catalina, confirmó:

Hemos recibido amenazas no solamente para mi persona, sino también para mi familia. Y aparte de eso, prohibiendo que se sigan sacando adelante estos proyectos. Específicamente están hablando del proyecto del mirador Sostenible de Loma de Arena.

Recordemos que, el proyecto pretende mejorar la infraestructura local y generar espacios sostenibles para el desarrollo turístico, con el fin de fortalecer la economía de los habitantes.