VIDEO | Momento exacto en el que cabecilla del Tren de Aragua se lanza desde un sexto piso para no ser capturado

Una serie de operativos simultáneos de la Policía Nacional en el departamento de Antioquia dejó al descubierto la presencia y las rutas de expansión del Tren de Aragua, una de las organizaciones más peligrosas de Venezuela.

Las acciones, desarrolladas por el Gaula, culminaron con la captura de alias Adriáncito, uno de los delincuentes más buscados del continente, y la muerte de alias Ender, quien se arrojó desde un sexto piso para no ser capturado.

Video de cabecilla del Tren de Aragua lanzándose de un sexto piso

Según la versión entregada y lo que se puede apreciar en el video, las autoridades se desplazaron hasta un edificio donde se escondía un integrante de la organización.

Al percatarse de la llegada de los uniformados, alias Ender, también buscado mediante circular roja y con injerencia criminal en Chile, decidió lanzarse desde un sexto piso antes de ser arrestado. La caída le provocó la muerte de manera inmediata.

En ese mismo apartamento se encontraban alias Toro, cabecilla del Tren de Aragua en Perú, y alias Gallega, una proxeneta señalada de haber llegado a Medellín para reclutar menores de edad con fines de explotación sexual.

Según las investigaciones, los tres delincuentes habían ingresado a Colombia con el propósito de ampliar las operaciones del Tren de Aragua y establecer nuevas redes criminales en el país.

Capturan a varios miembros del Tren de Aragua en Antioquia

Las autoridades confirmaron que había otro hombre que fingía ser comerciante bajo una identidad falsa.

Este sujeto era en realidad Adrián José Rodríguez, alias Adriáncito, uno de los diez criminales más buscados en Venezuela y señalado como cabecilla del Tren de Aragua.

Se refugiaba en el municipio de La Ceja, Antioquia, donde fue ubicado tras varios meses de labores de inteligencia.

Su prontuario incluía amenazas y cobros extorsivos a comerciantes y empresarios.