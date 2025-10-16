CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Momento exacto en el que cabecilla del Tren de Aragua se lanza desde un sexto piso para no ser capturado

Los operativos también permitieron ubicar a otros miembros del grupo en el país.

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
12:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una serie de operativos simultáneos de la Policía Nacional en el departamento de Antioquia dejó al descubierto la presencia y las rutas de expansión del Tren de Aragua, una de las organizaciones más peligrosas de Venezuela.

Revelan aterradores audios con los que alias Adriáncito, cabecilla del Tren de Aragua, extorsionaba
RELACIONADO

Revelan aterradores audios con los que alias Adriáncito, cabecilla del Tren de Aragua, extorsionaba

Las acciones, desarrolladas por el Gaula, culminaron con la captura de alias Adriáncito, uno de los delincuentes más buscados del continente, y la muerte de alias Ender, quien se arrojó desde un sexto piso para no ser capturado.

Video de cabecilla del Tren de Aragua lanzándose de un sexto piso

Según la versión entregada y lo que se puede apreciar en el video, las autoridades se desplazaron hasta un edificio donde se escondía un integrante de la organización.

Al percatarse de la llegada de los uniformados, alias Ender, también buscado mediante circular roja y con injerencia criminal en Chile, decidió lanzarse desde un sexto piso antes de ser arrestado. La caída le provocó la muerte de manera inmediata.

En ese mismo apartamento se encontraban alias Toro, cabecilla del Tren de Aragua en Perú, y alias Gallega, una proxeneta señalada de haber llegado a Medellín para reclutar menores de edad con fines de explotación sexual.

Según las investigaciones, los tres delincuentes habían ingresado a Colombia con el propósito de ampliar las operaciones del Tren de Aragua y establecer nuevas redes criminales en el país.

Capturan a varios miembros del Tren de Aragua en Antioquia

Las autoridades confirmaron que había otro hombre que fingía ser comerciante bajo una identidad falsa.

Este sujeto era en realidad Adrián José Rodríguez, alias Adriáncito, uno de los diez criminales más buscados en Venezuela y señalado como cabecilla del Tren de Aragua.

VIDEO | Motoladrones desataron balacera tras intentar robar a los ocupantes de un carro en Cali
RELACIONADO

VIDEO | Motoladrones desataron balacera tras intentar robar a los ocupantes de un carro en Cali

Se refugiaba en el municipio de La Ceja, Antioquia, donde fue ubicado tras varios meses de labores de inteligencia.

Su prontuario incluía amenazas y cobros extorsivos a comerciantes y empresarios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

El novio de Baby Demoni rompió el silencio tras la extraña muerte de la influencer: estaban juntos cuando sucedió todo

Bogotá

Mujer fue agredida por personas en estado de embriaguez en Bogotá: le destruyeron su puesto de trabajo

Metro de Bogotá

Tome nota: nuevos cierres nocturnos se autorizaron en el sur de Bogotá por las obras del metro

Otras Noticias

Atlético Nacional

Alfredo Morelos y su publicación tras la sanción de la Dimayor por simular un penal

El delantero de Atlético Nacional compartió un mensaje cargado de fe y resiliencia luego de recibir una suspensión de dos semanas y una multa de más de 85 millones de pesos.

Subsidios

Anuncian subsidios en TransMilenio para más de 800.000 bogotanos: así puede saber si aplica

Conozca las personas que pueden aplicar para este importante subsidio.

Estados Unidos

Jueza bloquea temporalmente los despidos masivos ordenados por Trump

Aida Victoria Merlano

¿Juan David Tejada sigue entusado tras su ruptura con Aida Victoria Merlano? Él mismo respondió sin filtros

Enfermedades

Microplásticos son asociados con los cambios en el microbioma intestinal, según investigación