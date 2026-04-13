CANAL RCN
Colombia Video

Amenazas contra candidatos presidenciales reavivan debate sobre seguridad en Colombia

La senadora electa María Lucía Villalba subrayó que garantizar la seguridad de los aspirantes es fortalecer la democracia.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
08:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la más reciente edición de Mesa Ancha, la senadora electa del Nuevo Liberalismo, María Lucía Villalba, advirtió sobre el grave riesgo que enfrenta la democracia colombiana ante las nuevas amenazas contra candidatos presidenciales.

Presuntas amenazas a Paloma Valencia desata ola de reacciones de candidatos y entidades
RELACIONADO

Presuntas amenazas a Paloma Valencia desata ola de reacciones de candidatos y entidades

Recordó que el país ya vivió un magnicidio y que la violencia política sigue siendo una constante histórica que exige respuestas inmediatas de las autoridades.

Villalba subrayó que garantizar la seguridad de los aspirantes es fortalecer la democracia y pidió tanto al Gobierno como a los demás candidatos que bajen la polarización y eleven el nivel del debate.

Gobierno reforzará seguridad de Paloma Valencia tras denuncias de amenazas y vandalismo
RELACIONADO

Gobierno reforzará seguridad de Paloma Valencia tras denuncias de amenazas y vandalismo

“Lo que necesitamos es un mensaje de grandeza política”, afirmó, al señalar que los ataques verbales desde las redes sociales y las tribunas oficiales exacerban el clima de odio.

Inteligencia politizada y falta de garantías

Durante la discusión, se cuestionó la politización de los organismos de inteligencia, como el DNI y la UIAF, cuyos nombramientos han recaído en figuras vinculadas al M-19 y en funcionarios con investigaciones pendientes. Según los panelistas, esta ideologización limita la capacidad del Estado para prevenir atentados y deja a sectores opositores sin herramientas de protección.

Máxima condena contra alias El Feo, quien amenazó a una pareja y abusó a mujer en Valledupar
RELACIONADO

Máxima condena contra alias El Feo, quien amenazó a una pareja y abusó a mujer en Valledupar

La senadora Villalba insistió en que la violencia política no solo proviene de estructuras criminales, sino también de la forma en que se comunica desde el poder. “El primer responsable de cuidar el vocabulario y el tono en un país polarizado es el presidente y el Gobierno nacional”, señaló.

Crisis en el sector salud: intervención de la Nueva EPS

El debate también abordó la situación del sistema de salud, en particular la intervención de la Nueva EPS, que fue renovada por un año. La polémica se centra en la designación de Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, como interventor.

Candidatos a la Presidencia se pronuncian sobre controversia de la cárcel de Itagüí
RELACIONADO

Candidatos a la Presidencia se pronuncian sobre controversia de la cárcel de Itagüí

Su gestión pasada ha sido cuestionada por clientelismo, burocracia y falta de transparencia, lo que genera dudas sobre su idoneidad para dirigir la entidad que atiende a más de 10 millones de afiliados.

Los panelistas coincidieron en que la Nueva EPS, considerada la empresa social más importante del país, atraviesa una crisis marcada por la opacidad financiera y la ausencia de resultados claros. La designación de Ospina, señalaron, podría profundizar la incertidumbre en un sector que ya enfrenta graves problemas de sostenibilidad y confianza.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Monserrate

Hallan a las siete personas desaparecidas en el Cerro de Monserrate

Inseguridad en Bogotá

En UCI el joven que recibió un tiro en la cabeza en robo de una carnicería en Engativá: todo quedó en video

Paloma Valencia

Presuntas amenazas a Paloma Valencia desata ola de reacciones de candidatos y entidades

Otras Noticias

Ministerio de Transporte

Edad mínima para usar patineta eléctrica en Colombia: esto dice la nueva ley

Conozca la edad mínima para usar patineta eléctrica en Colombia según la Ley 2486 de 2025 y las principales normas de seguridad y circulación vigentes.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 13 de abril de 2026

Este lunes 13 de abril, habrá una mezcla entre claridad mental y sensibilidad emocional. Esto permitirá ver situaciones desde otra perspectiva.

Liga BetPlay

Tabla de posiciones Liga BetPlay I-2026: así quedó tras la fecha 16

Perú

Perú vive una inédita segunda jornada electoral en medio de crisis y denuncias

Salud mental

Cómo dejar de sobrepensar: estrategias efectivas para calmar la mente