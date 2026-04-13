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En UCI el joven que recibió un tiro en la cabeza en robo de una carnicería en Engativá: todo quedó en video

Uno de los ladrones disparó contra el empleado a la altura de la cabeza. Los hechos ocurrieron en el barrio Gran Granada.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
08:04 a. m.
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Un joven de 19 años permanece en la unidad de cuidados intensivos de un hospital después de recibir un disparo en la cabeza durante un atraco a una carnicería en el barrio Gran Granada, localidad de Engativá, al occidente de Bogotá.

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El hecho ocurrió la noche del sábado 11 de abril, cuando delincuentes armados ingresaron al establecimiento comercial, al parecer, para perpetrar un atraco.

Los asaltantes llegaron en motocicleta, portaban cascos y armas de fuego, y tras cometer el robo huyeron del lugar. Las autoridades adelantan la búsqueda de los responsables mediante el análisis de videos de seguridad del sector.

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Video captó el momento en el que disparan en la cabeza al joven

De acuerdo con las autoridades, el atraco ocurrió aproximadamente a las 8:00 de la noche. La víctima se encontraba en la caja del establecimiento junto a otros dos compañeros de trabajo cuando fueron interceptados por los ladrones.

Las imágenes de los videos de cámaras de seguridad muestran el momento exacto en que dos sujetos armados y con cascos de motocicleta ingresan a la carnicería. Los delincuentes los intimidaron, abordaron a Luis Arturo Ramírez, y le dispararon en la cabeza, mientras el cómplice intimidaba a otro empleado.

Tras el ataque, los agresores se llevaron la caja registradora. La víctima fue trasladada al hospital de Engativá.

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Engativá protestó por el violento atraco en carnicería de Gran Granada

La comunidad del barrio Gran Granada, llevó a cabo una velatón en señal de protesta en las últimas horas, bloqueando la calle 80 con carrera 114.

Los vecinos denunciaron que los robos en la zona son cada vez más frecuentes y exigieron mayor presencia policial, especialmente durante las horas nocturnas.

Que haya seguridad, que nos protejan y que nos dejen de robar, que estén atentos a nuestra seguridad, a la seguridad de nuestros niños.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del atraco, mientras la comunidad ora por la recuperación del joven herido y por medidas efectivas que mejoren las condiciones de seguridad en el barrio.

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