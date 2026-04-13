Tabla de posiciones Liga BetPlay I-2026: así quedó tras la fecha 16

La recta final de la tabla de posiciones Liga BetPlay I-2026 empieza a tomar forma luego de disputarse la fecha 16, una jornada que dejó movimientos clave en la lucha por entrar a los cuadrangulares.

Con solo tres fechas por delante, cada punto comienza a ser determinante, especialmente para los equipos tradicionales que aún no aseguran su cupo.

En la parte alta, Atlético Nacional se mantiene sólido como líder con 37 puntos, marcando diferencia sobre sus perseguidores. Deportivo Pasto, con 31 unidades, se consolida como una de las revelaciones del torneo, mientras Junior, Tolima y Once Caldas completan el grupo de los cinco mejores.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras la fecha 16?

El cierre de la jornada dejó cambios importantes en la zona media. Internacional de Bogotá se metió en el grupo de los ocho, alcanzando 25 puntos y desplazando a varios rivales directos. América y Deportivo Cali también se mantienen en zona de clasificación, aunque sin margen de error.

Por su parte, Bucaramanga protagonizó uno de los resultados más contundentes al golear 5-0 a Boyacá Chicó, lo que no solo le permitió llegar a 22 puntos, sino mejorar significativamente su diferencia de gol, un factor clave en esta fase.

Así quedó la tabla de posiciones:

Atlético Nacional – 37 puntos Deportivo Pasto – 31 Junior – 28 Tolima – 27 Once Caldas – 26 Internacional – 25 América – 24 Deportivo Cali – 23 Bucaramanga – 22 Millonarios – 22 Águilas Doradas – 22 Llaneros – 21 Santa Fe – 20 Medellín – 17 Fortaleza – 16 Cúcuta – 15 Alianza – 15 Jaguares – 14 Boyacá Chicó – 11 Deportivo Pereira – 7

¿Qué equipos complicaron su clasificación en la Liga BetPlay?

Uno de los resultados más relevantes fue el empate en el clásico bogotano, que dejó a Millonarios y Santa Fe en una situación comprometida. Ambos equipos cedieron puntos clave y ahora dependen de resultados propios y ajenos para mantenerse en la pelea.

Además, la tabla muestra una fuerte competencia entre los puestos 6 y 12, donde la diferencia es mínima. En ese escenario, detalles como la diferencia de gol o los enfrentamientos directos podrían definir los últimos clasificados.

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Con el torneo entrando en su fase decisiva, la Liga BetPlay I-2026 promete un cierre ajustado, con varios equipos históricos luchando hasta la última fecha por un lugar en los cuadrangulares.