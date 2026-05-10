Amplían puntos de atención de la Registraduría en 10 departamentos: conozca dónde estarán

La Registraduría Nacional del Estado Civil realizará por primera vez en Colombia la Semana del Derecho a la Identificación, una estrategia que llevará servicios de registro civil e identificación a comunidades en condición de vulnerabilidad.

La jornada se desarrollará entre el 6 y el 9 de octubre de 2026. y llegará a diez departamentos y a igual número de municipios, corregimientos o comunidades focalizadas. La entidad espera atender a 4.300 personas durante los cuatro días de actividades, con jornadas entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.

¿En qué lugares habrá puntos de atención de la Registraduría?

Arauca — Arauca : Institución Cristo Rey, calle 18 # 15-105, barrio Cristo Rey.

: Institución Cristo Rey, calle 18 # 15-105, barrio Cristo Rey. Boyacá — Aquitania : Coliseo Municipal, carrera 8 # 9-68.

: Coliseo Municipal, carrera 8 # 9-68. Casanare — Yopal : Colegio Braulio González, calle 13 # 23-60, barrio Bello Horizonte.

: Colegio Braulio González, calle 13 # 23-60, barrio Bello Horizonte. Cesar — Chimichagua : Instalaciones del SENA, carrera 8 con calle 1, barrio Villa Ester.

: Instalaciones del SENA, carrera 8 con calle 1, barrio Villa Ester. Córdoba — San Pelayo, corregimiento Sabana Nueva : Institución Educativa Simón Bolívar. Jornada el 7 de octubre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

: Institución Educativa Simón Bolívar. Jornada el 7 de octubre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Córdoba — San Pelayo, corregimiento Caño Viejo : Institución Educativa Valparaíso. Jornada el 8 de octubre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

: Institución Educativa Valparaíso. Jornada el 8 de octubre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Guainía — Inírida : Resguardo El Paujil, Casa de Justicia de la Comunidad del Limonar.

: Resguardo El Paujil, Casa de Justicia de la Comunidad del Limonar. Meta — Villavicencio : Corporación Cultural Municipal de Villavicencio (CORCUMVI), carrera 45 # 10-52.

: Corporación Cultural Municipal de Villavicencio (CORCUMVI), carrera 45 # 10-52. Nariño — Guachucal : Casa Mayor del Cabildo de San Diego de Muellamúes.

: Casa Mayor del Cabildo de San Diego de Muellamúes. Risaralda — Balboa : Coliseo Municipal de Balboa.

: Coliseo Municipal de Balboa. Sucre — Sampués: Institución Educativa Indígena Técnico Agropecuaria.

¿Qué trámites y servicios ofrecerá la Registraduría durante la jornada?

Durante la Semana del Derecho a la Identificación, las comunidades podrán acceder a servicios como la inscripción de registros civiles de nacimiento, la expedición por primera vez y el duplicado de la tarjeta de identidad y de la cédula de ciudadanía, además de la corrección de datos biográficos.

La Registraduría también brindará orientación sobre su oferta institucional y las rutas disponibles para acceder a sus servicios. El propósito de la estrategia es reducir las barreras de acceso y acercar los trámites de identificación a comunidades con dificultades para desplazarse o acceder a estos servicios.

La iniciativa también contará con la articulación de distintas entidades gubernamentales. Entre las instituciones vinculadas se encuentran la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Unidad para las Víctimas, además de gobernaciones, alcaldías y personerías municipales.