Kevin Londoño ya conoce las consecuencias disciplinarias de su comportamiento durante el partido entre Atlético Bucaramanga y América de Cali, por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II.

La decisión fue publicada el lunes 23 de noviembre por el Comité Disciplinario de la Dimayor, mediante la Resolución 116 de 2026. El documento relaciona las sanciones correspondientes a los encuentros de la primera jornada de las fases semifinales del campeonato colombiano.

¿Cuál fue la sanción a Kevin Londoño tras el partido contra América?

El volante fue sancionado con dos fechas de suspensión y una multa de $1.167.270. El organismo disciplinario justificó el castigo por "emplear gestos ofensivos o insultantes contra adversario", una conducta contemplada en el artículo 63, literal g), del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

El episodio ocurrió durante el empate 2-2 entre Bucaramanga y América, disputado en el estadio Américo Montanini. Londoño protagonizó un enfrentamiento con futbolistas del conjunto escarlata, en el que realizó gestos relacionados con el descenso del equipo vallecaucano a la segunda división.

La situación terminó con la expulsión del jugador, que había ingresado durante el segundo tiempo. Las imágenes del encuentro mostraron al jugador haciendo la señal de la letra B y simulando un fantasma, en referencia a los años que América permaneció en la segunda categoría.

¿Qué dice el reglamento sobre los gestos ofensivos contra rivales?

El artículo 63, literal g), del Código Disciplinario Único establece una suspensión de dos a cuatro fechas y una multa de entre 20 y 30 salarios mínimos diarios legales vigentes para quienes empleen lenguaje ofensivo, grosero u obsceno o gestos de la misma naturaleza contra jugadores rivales u otras personas que no sean oficiales del partido.

En el caso de Londoño, el Comité Disciplinario impuso el mínimo de ese rango: dos partidos de suspensión. El futbolista deberá cumplir el castigo en los siguientes dos encuentros de Atlético Bucaramanga correspondientes a la Liga BetPlay II-2026.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.