El salario que aparece en la nómina no representa el gasto completo que debe asumir una empresa por cada empleado. En Colombia, la contratación también implica obligaciones relacionadas con seguridad social, prestaciones y aportes parafiscales.

De acuerdo a un ejercicio de estimación del diario La República, una empresa podría gastar entre $3.064.826 y $3.967.089 mensuales por un trabajador que devengue el salario mínimo, dependiendo de cuál sea el incremento que se defina para 2027.

¿Cuánto tendría que pagar una empresa por un empleado en 2027?

En el escenario de menor incremento, correspondiente al 7%, el salario mínimo quedaría en $1.873.468. Al incorporar un auxilio de transporte de $266.532, el trabajador recibiría $2.140.000 mensuales. Sin embargo, ese no sería el desembolso total de la compañía.

A esa remuneración se agregan los aportes patronales. Para este ejercicio, La República calculó $159.244,81 por salud, $224.816,20 por pensión y $9.779,50 por riesgos laborales, tomando como referencia la tarifa de riesgo I. También se incluye el aporte a la caja de compensación familiar, que ascendería a $74.938,73.

El cálculo contempla, además, la provisión de las prestaciones sociales. La prima de servicios y las cesantías representarían $178.262 mensuales cada una; los intereses de cesantías sumarían $21.400 y las vacaciones, $78.123,63. Al incorporar todos estos conceptos, el costo mensual para el empleador llegaría a $3.064.826,88.

La diferencia sería todavía mayor con el incremento de 38,5% planteado por centrales obreras. En ese caso, el salario básico alcanzaría los $2.425.003,43 y el auxilio de transporte se ubicaría en $344.997. Así, el ingreso mensual entre ambos conceptos llegaría a $2.770.000, antes de sumar las obligaciones adicionales de la empresa.

En esta segunda proyección, los aportes empresariales a salud y pensión subirían a $206.125,29 y $291.000,41, respectivamente. Para riesgos laborales, el cálculo contempla $12.658,52, mientras que la contribución a la caja de compensación familiar alcanzaría $97.000,14.

Las prestaciones también registrarían valores más altos. La provisión mensual para prima de servicios y cesantías sería de $230.741 por cada concepto. A esto se sumarían $27.700 por intereses de cesantías y $101.122,64 correspondientes a vacaciones. Con todos los rubros incluidos, el gasto empresarial llegaría a $3.967.089 mensuales por empleado.

De momento, hay que esperar para ver si hay un acuerdo entre las partes para definir el incremento. Lo planteado en este ejercicio tiene en cuenta las propuestas de menos y mayor cantidad hasta la fecha.