Análisis de La Gran Encuesta: expertos ven disputa cerrada en la derecha y ventaja de Iván Cepeda

Tras conocerse los resultados de La Gran Encuesta donde se midió la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2026, la Mesa Ancha de Noticias RCN reunió a expertos que analizaron lo que se viene para el país.

Nancy Patricia Gutiérrez, exministra del Interior; Leonardo García Suárez, politólogo y consultor; y Julio César Iglesias, analista del programa, coincidieron en que el escenario actual confirma la existencia de tres candidaturas con opciones reales, una competencia interna en la derecha y un electorado aún en proceso de definición.

Durante el debate, se destacó que Iván Cepeda lidera tanto en intención de voto como en favorabilidad, lo que lo posiciona como el candidato más sólido en esta primera medición. Sin embargo, el foco del análisis no estuvo en el primer lugar, sino en la disputa por el segundo puesto, donde se concentra la verdadera tensión electoral de cara a la segunda vuelta.

Uno de los elementos más relevantes identificados por los analistas es el crecimiento de Paloma Valencia, quien cuadruplicó su intención de voto frente a la medición anterior. Este aumento, explicaron, no responde necesariamente a una tendencia consolidada, sino al impacto directo de las consultas recientes, consideradas un “hecho político” que reordenó el tablero electoral.

La derecha se disputa el paso a segunda vuelta

El análisis coincide en que la primera vuelta funcionará, en la práctica, como una especie de primaria dentro del bloque de derecha. En este escenario, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella compiten directamente por el paso a segunda vuelta, en una contienda que se proyecta cerrada y con márgenes estrechos.

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Los expertos advirtieron que esta competencia interna puede resultar costosa en términos políticos y electorales. Una confrontación intensa entre ambos candidatos podría dificultar la transferencia de votos en una eventual segunda vuelta, reduciendo la capacidad del bloque para consolidarse frente a su principal contendiente.

Además, se señaló que este tipo de disputas puede dejar fracturas en el electorado, replicando dinámicas observadas en elecciones anteriores, donde la falta de cohesión entre sectores afines debilitó las opciones de victoria. En ese contexto, el manejo estratégico del discurso y las alianzas será determinante.

Segunda vuelta, indecisos y límites de las encuestas

En cuanto a los escenarios de segunda vuelta, el análisis subraya que se trata de ejercicios hipotéticos que deben interpretarse con cautela. Aun así, los datos muestran que Paloma Valencia sería, en este momento, la candidata más competitiva frente a Iván Cepeda, con una diferencia mínima que sugiere un empate técnico.

No obstante, los expertos insistieron en que estas proyecciones pueden cambiar significativamente, ya que el comportamiento del votante en escenarios reales suele diferir de las respuestas en encuestas. Factores como la polarización, las alianzas y la campaña pueden modificar la decisión final del electorado.

Otro punto clave es el nivel de indecisión, que alcanza cerca del 20% según la medición. Este segmento representa una porción decisiva del electorado y será determinante tanto en la primera como en la segunda vuelta. Su eventual inclinación podría redefinir completamente las tendencias actuales.

El análisis también evidenció un proceso de “fijación del voto”, en el que los ciudadanos comienzan a consolidar su preferencia a medida que se reduce la oferta de candidatos viables. Esto se refleja en la disminución del voto en blanco y en la concentración de la intención de voto en un grupo reducido de aspirantes.

Finalmente, los panelistas coincidieron en que la campaña sigue abierta. Aunque la encuesta permite identificar patrones y dinámicas, aún faltan más de dos meses para la primera vuelta, un periodo en el que pueden surgir nuevos hechos políticos capaces de alterar el curso de la contienda.