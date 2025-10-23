CANAL RCN
Colombia Video

Tensión entre Estados Unidos y Colombia: ¿Están en juego las relaciones diplomáticas?

En La Mesa Ancha analizamos la reciente tensión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
12:27 p. m.
Las tensiones entre Estados Unidos y Colombia han alcanzado un nuevo nivel de escalada tras los recientes ataques de fuerzas estadounidenses contra supuestas ‘narcolanchas’ en aguas del océano Pacífico cercanas a Colombia. Este hecho marca un punto de inflexión en las ya deterioradas relaciones bilaterales y la política antidrogas en la región.

Trump dice que está preparando ataques contra el narcotráfico en tierra
Estados Unidos justifica estas acciones como parte de su lucha contra el narcotráfico, al que considera una amenaza a su seguridad nacional. Según el gobierno estadounidense, esto les da la potestad de realizar operaciones militares contra objetivos relacionados con el tráfico de drogas, incluso en aguas internacionales.

Críticas entre Trump y Petro

Por su parte, el gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha criticado duramente estas acciones, calificándolas como violaciones al derecho internacional. Human Rights Watch se ha sumado a estas críticas, argumentando que estas operaciones podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales y que lo correcto sería interceptar las embarcaciones y capturar a los sospechosos para someterlos a un debido proceso judicial.

Esta escalada de tensiones tiene múltiples implicaciones para Colombia. Por un lado, pone en riesgo la ayuda militar y judicial de Estados Unidos, que se destina a programas como la protección de elecciones y el apoyo a la lucha contra las drogas. Por otro lado, refleja un cambio en la percepción de Washington sobre la efectividad de la política antidrogas colombiana.

El presidente Petro ha defendido los esfuerzos de su gobierno, señalando que Colombia ha incautado 900 toneladas de cocaína, la mayor cifra en su historia. Sin embargo, críticos argumentan que esta cifra debe contextualizarse con el aumento en la producción total de cocaína en el país, que alcanza las 2.600 toneladas.

¿Qué pasará con ambos países?

La situación también pone de manifiesto la crisis diplomática entre ambos países. La falta de un embajador colombiano con acceso efectivo a las instancias de poder en Washington dificulta el diálogo y la resolución de conflictos. Algunos analistas sugieren que el sector empresarial colombiano podría jugar un papel crucial en tender puentes y facilitar el acercamiento diplomático.

Marco Rubio, secretario de Estado, no se guardó nada y se despachó contra Petro: “Lunático”
El escenario actual plantea serios desafíos para Colombia. Por un lado, debe defender su soberanía y principios de derecho internacional. Por otro, necesita mantener una relación cooperativa con Estados Unidos para enfrentar efectivamente el narcotráfico y evitar posibles acciones unilaterales más agresivas por parte de Washington.

La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de estos eventos, que podrían tener repercusiones significativas no solo para Colombia, sino para toda la región en términos de seguridad, lucha contra el narcotráfico y relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

